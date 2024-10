Procurila sumnjiva snimka P. Diddyja i Bona Voxa, svi su uvjereni da je već ovo bio znak da nešto nije u redu s njim

U jeku skandala s P. Diddyjem izvlače se različite snimke, među kojima je i ona s dodjele Zlatnih globusa iz 2014. godine.

Pravosudna zavrzlama koja tek očekuje posrnulog mogula Seana P. Diddyja Combsa počela je izvlačiti ono što se godinama guralo ispod tepiha. Mnogi korisnici društvenih mreža uvelike komentiraju kako neke stvari nisu štimale godinama ranije, a tim teorijama u prilog idu videi Diddyjevih gostovanja.

Jedan od takvih videa je i onaj s dodjele nagrade Zlatni globus iz 2014., kada je grupa U2 trebala primiti nagradu za najbolju originalnu pjesmu za "Ordinary Love" iz filma "Mandela: Dug put do slobode". Tu kategoriju zajedno su prezentirali Combs, Usher i glumica Kate Beckinsale, koji su ujedno uručili nagradu irskom sastavu.

Međutim, kada su došli na pozornicu, Combs je pokušao zagrliti i poljubiti frontmena Bona Voxa, na što se on izmaknuo i prišao mikrofonu.

