Prizor poljupca Beckhama i njegove kćeri nije se svima svidio i izazvao je podijeljene reakcije, no on je jednom već objasnio ovaj svoj postupak

David Beckham objavio je video na kojem ga kćer Harper uređuje, a onda ju je na kraju poljubio u usta kao znak zahvalnosti. Ovaj njegov čin opet je izazvao podijeljene reakcije.

Bivši nogometaš David Beckham podijelio je video u kojem ga njegova kćer Harper uređuje za Tjedan mode u Parizu, a pri samom završetku šminkanja David je Harper poljubio u usta. Taj njegov čin još je jednom izazvao različite reakcije njegovih pratitelja.

Naime, s obzirom na to da Harper ima 12 godina, mnogi smatraju da ovo nije pravilan način iskazivanja očeve ljubavi prema kćeri, dok drugi smatraju da je nihovo pravo da bliskost jedno prema drugome iskazuju na način koji njima odgovara. No, ovo nije prvi put da David ovim prisnim činom izaziva podijeljene reakcije jer je i ranije znao objavljivati videa na kojima na ovaj način ljubi Harper.

"Jako sam nježan prema djeci. Tako smo odgojeni i Victoria i ja, a takvi smo i mi sa svojom djecom. Želimo pokazati svojoj djeci ljubav i, znate, jako smo im privrženi", izjavio je nedavno Beckham na svom Instagramu.

"Kritizirali su me jer sam poljubio svoju kćer u usta. Svu svoju djecu ljubim u usta. Brooklyna možda i ne jer on ima 24 godine, moglo bi mu se to činiti malo čudnim", dodao je.

Inače, Beckhemovi su ovo ljeto, kao i prošle, uživali sa svojom djecom u Hrvatskoj od koje su se teška srca oprostili.

David i Victoria vjenčali su se 1999. godine i zajedno imaju četvero djece, sinove Brooklyna, Romea i Cruza te kćer Harper Seven.

