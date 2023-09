Vatrena Lile bujne atribute istaknula je u prsluku ispod kojeg je nosila samo grudnjak: "Danas izgledaš posebno lijepo"

Lidija Bačić pozirala je u crnoj kombinaciji koja je pokazala njezinu vitku figuru, a otkrila je i kako se nalazi u Splitu.

Pjevačica Lidija Bačić pozirala je u crnim hlačama na koje je sjajno iskombinirala crni prsluk s resicama.

Prsluk nije zakopčala do kraja što je otkrilo kako ispod nosi samo grudnjak te je tako pokazala svoje bujne grudi i ravan trbuh.

Zlatni nakit i valovi u kosi unijeli su malo svježine u ovaj tmuran stajling. Lidija je u opisu otkrila kako se nalazi u Splitu.

"Danas izgledaš posebno lijepo", "Prekrasna", "Blistaš", "Savršena", "Lijepa i Draga", samo su neki od komentara.

Inače, Lile se voli pohvaliti i činjenicom da uživo izgleda isto kao i na fotografijama koje dijeli na društvenim mrežama jer ih, za razliku od brojnih drugih zvijezda, nikada ne uređuje.

"Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je pjevačica jednom prilikom.

