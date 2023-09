Lidija Bačić otvorila dušu o majčinstvu: ''Ne volim eksponirati svoj privatni život, do onda kako je, tako je...''

Na istoj pozornici u Ljubljani zapjevali su Danijela Martinović, Lidija Bačić, Zlatko Pejaković i Jole, a sve ih je okupio mladi slovenski glazbenik Luka Basi. Lille nam je otkrila da želi postati majka, Jolin dvogodišnji sin Ivan Luka već je krenuo u glazbene vode, a miljenik slovenske publike Luka Basi ispričao nam je zašto uglavnom pjeva na hrvatskom jeziku. Sve pogledajte u prilogu Davora Garića za In magazin!

Slovenski miljenik publike Luka Basi u Ljubljani je napravio pravi spektakl. Na pozornici su mu se pridružile i brojne hrvatske zvijezde. S Lille je 2017. top ljestvice poharao singlom Solo.



''Kad smo mi radili na toj pjesmi, Luka se još nije ni zvao Luka. Sjećam se kad smo sjedili Fayo, ja i Raay, njegov producent i naš dugogodišnji prijatelj i suradnik, onda se još govorilo ''Šta misliš o tom imenu, je li dobro?'' To su bili sami počeci Lukini. Meni je drago da sam ja prisustvovala tom njegovom početku i sad je to stvarno jedan veliki veliki napredak'', komentirala je Lidija Bačić.



''Jedan momak koji je ostao isti, velika je sad zvijezda, jedan pristojan normalan momak. Gospodin na bini, to je ono što ja volim. Nekako se trudim i kroz svoj posao da bude tulum, da sve gori i da bude gospodska priča'', dodao je Joško Čagalj Jole.



Jedan od najuspješnijih slovenskih glazbenika mlade generacije većinu svojeg repertoara pjeva na hrvatskom jeziku.



''U našoj obitelji mi smo uvijek slušali dalmatinske klape, Olivera i sve i kad smo išli na more, tamo se vrtilo samo to, znači hrvatska glazba. Podsjetiš se na relax, free time, nema škole naravno, ideš na more, tamo slušaš ovu muziku i to ti je neka pozitiva, good vibe. Ja kad sam bio klinac, imao sam lokalni bend, više od 95% pjesama su bile hrvatske. Znači zbog toga. Moja obitelj je kriva i presretan sam, ja se predivno osjećam, slovenska publika to obožava i mislim da je to to'', ispričao je Luka Basi.



Slovenska publika obožava hrvatske izvođače, pa je i Lidija ovdje česta gošća.



''Pa to je nešto fascinantno, Slovenci toliko vole partyjati da je to nešto nevjerojatno. Ja bih čak rekla i više nego Hrvati. Često su Hrvati suzdržani negdje, da se razumijemo. Hrvati su valjda po prirodi već opušteni, a možda su Slovenci radišniji i onda jedva čekaju taj ispušni ventil da izađu van i da partyjaju'', komentirala je Lidija Bačić.



''Mislim, u mom slučaju, a vjerojatno je tako i kod drugih izvođača... Ženska je vatrenija, muška malo manje, ali publika je vrlo slična hrvatskoj osim što ovi u Sloveniji još više vole more i mediteranski melos'', dodao je Davor Borno.



Uz svoj prepoznatljivi melos, Lille obožavatelje razveseljava i dodatnim sadržajem. Poput brojnih zvijezda, servira sve više proizvoda sa svojim potpisom pa je mnogi pitaju ide li u poduzetničke vode.



''Hahaha...pa dobro, nemam pojma. Nemam taj osjećaj u sebi da se osjećam kao poduzetnica. Čudna mi je ta riječ, nekako radim prirodno kako dolazi. Krenulo je s tim kalendarom pa se onda razvilo i na ostale proizvode na shopu, sad su i ti zanimljivi ručnici'', priča Lidija.



Jole je ljeto proveo u društvu svoje četvero djece, a sin Ivan Luka, čini se, kreće tatinim stopama.



''Ima zastupljeno i autića, ali morao sam uzeti 4,5 vrsta instrumenata, i gitaru i mali sintisajzer, bubanj, sad spominje trubu, uvijek nešto pleše, uvik nešto udara nogom'', priča Jole.



O djeci mašta i ova zanosna Splićanka. Ljubavni status ne otkriva, no želju da postane majka ne krije.



''Kad dođe onaj pravi onda će svi znat, a do onda kako je tako je, nitko ništa ne zna. Ja nekako volim svojim privatni život držat za sebe, takva sam po prirodi, ne volim eksponirati di živim, di idem, šta radim, nisam taj tip, jednostavno nisam nikad bila, pa tako i što se tiče ljubavi, ali kad bude onaj pravi to se jednostavno neće moć sakrit, a naravno da se i ja želim jednog dana udat, dica i to, bar jedno dite...'', priznala je Lidija.



Luka Basi je obećao do kraja godine prirediti još ovakvih koncerata za pamćenje, i u Sloveniji, ali i Hrvatskoj.



''Plan je snimit nekih 3, 4, 5 spotova, imati još nekih 30-ak koncerata, pa da se ljudi mogu zabavit, meni je to to i ja jedva čekam svaki petak i svaku subotu'', rekao je Luka.



Uskoro stiže i u Hrvatsku. Zapjevat će u Istri, a kako izgleda zabava na njegov način, najbolje da provjerite sami.

