Pogledajte kako danas izgleda žena koja je umalo uništila Davida Beckhama, njihovu aferu opisala je u detalje i ne kaje se ni zbog čega!

Rebecca Loos proslavila se zahvaljujući navodnoj ljubavnoj aferi s Davidom Beckhamom, a zbog koje se ovih dana ponovno našla u centru pažnje.

Britanka Rebecca Loos 2003. godine našla se na naslovnicama svjetskih medija i to nakon što je javno izjavila da je imala ljubavnu aferu s nogometašem Davidom Beckhamom, a njezino je ime sada ponovno postalo aktualno i to zahvaljujući dokumentarnoj seriji "Beckham" koja se ovih dana počela prikazivati.

O toj su temi upravo David i njegova supruga Victoria odlučili prvi put progovoriti pred kamerama i oglasili se o skandalu za koji su priznali da im je umalo uništio brak. Rebecca, koja danas ima 46 godina, medijima je prodala priču o navodnoj aferi s nogometnom zvijezdom dok je radila kao njegova asistentica nakon njegova prelaska iz Manchester Uniteda u Real Madrid.

Govoreći u njihovu obiteljskom dokumentarcu "Beckham", Victoria je jedva suspregnula suze dok je Rebeccine navode opisala kao najteže razdoblje u njezinu i Davidovu životu. Izjavila je da to je bio jedini put u njihovu braku kada je osjećala da više ne pripadaju jedno drugome.

David je otkrio da su se oboje osjećali kao da se guše i da se svaki dan osjećao fizički bolesno dok se pokušavao boriti za svoj brak. Sada, 20 godina nakon skandala, Rebecca se ponovno našla u središtu pozornosti, i to nakon što se preselila u Norvešku i nakon što je prethodno rekla da ne žali što je progovorila o aferi 2003. godine.

Ona je danas u braku s norveškim liječnikom Svenom Christjarom Skaiom kojeg je upoznala snimajući reality TV seriju "71 stupanj sjeverno" i bavi se podučavanjem joge dok vodi potpuno novi i drugačiji način života nego prije 20 godina kada je detaljno opisala romansu s Davidom za "News of the World" i prije nego što se prijavila za sudjelovanja u nekoliko reality emisija. Uz to je pozirala u toplesu za nekoliko muških časopisa uključujući Zoo i Playboy, a prema pisanju britanskih medija, zaradila je više od milijun funti na svojoj priči.

Nakon brzo stečene slave upoznala je Svena i 2008. godine rodila je prvo dijete. Do 2012. njih su se dvoje vjenčali, dobili još jednu bebu i preselili se u maleno selo Hemsedal u planinama kako bi započeli novi život. Par danas živi u okrugu Buskerud u južnoj Norveškoj, od najbliže zračne luke udaljeni su tri sata, a do najbliže bolnice potrebna su im čak dva sata vožnje.

Rebecca na svom profilu na Instagramu redovito objavljuje detalje svog zdravog načina života, fotografije iz šetnje sa psom ili na kojima vježba jogu u svom studiju.

"Sada provodim vrijeme vježbajući jogu, trčeći, vozeći bicikl i planinareći, tražeći hranu u prirodi za svoja dva malena sina. Život mi je puno drugačiji", rekla je ranije za The Sun.

"Jako sam sretna i ne kajem se. Ljudi su govorili da sam ljuta, i pitali su se tko je taj tip za kojeg sam se udala. Jedva sam ga poznavala, što sam, zaboga, radila? Ali pogledajte što sve sada imam", rekla je za Rebecca za Daily Mail, s nimalo trunke kajanja ili žaljenja zbog svojih postupaka.

Kako Rebecca danas izgleda i kako živi pogledajte u našoj galeriji.

