Kristijan Rahimovski otkrio najdražu uspomenu s nikad prežaljenim ocem Akijem!

Kristijan Rahimovski prisjetio se svog oca Akija Rahimovskog i otkrio koja mu je uspomena s njim ostala najdraža. Iako su mnogi očekivali da će izdvojiti trenutke povezane s glazbom, priznao je da su mu najviše u srcu ostale one jednostavne, svakodnevne situacije koje su dijelili izvan pozornice. Što je još otkrio saznajte u prilogu našeg IN magazina.

Četiri godine su prošle otkako nas je napustio velikan glazbene scene, Aki Rahimovski. Praznina koju je ostavio teško se ispunjava. Njegov sin, Kristijan, talent je naslijedio od oca, ali i emocije koje ni dan danas, nije lako sakriti.

''Pa ima dana, ima dana ne, kada dođu, što je normalno'', rekao je Kristijan Rahimovski.

Godine su prošle i od kako je Kristijan izdao pjesmu ''Suze Nebeske''. No, priznaje, tek kad je preminuo njegov otac, stihovi su dobili potpuno novu težinu.

''Nakon šest godina sam skužio ok, i slušam tu pjesmu i samo me sad okrenu emocije. Melodijski me podsjeća na jednu pjesmu koju je tata pjevao i u tom trenutku ona je dobila značenje koje sam ja shvatio.''

Sa sjetom se prisjeća zajedničkih trenutaka s ocem, a njegova najdraža zapravo nema nikakve veze s glazbom.

''Fora mi je bilo kad smo igrali nogomet na kvartu, puno smiješnih situacija, ja ga više pamtim po tome, ma kroz sebe, kroz svoje neke situacije, jer vidim koliko sam mu sličan, i on je doslovno bio tako nespretan u nekim situacijama, doslovno Petar Pan. Ne mogu nešto puno izdvojiti, sve te stvari su mi bile sjajne i to je tako u životu.''

Otkriva nam kako je i dalje ostao u dobrim odnosima s očevom suprugom i ostatkom obitelji, čuvajući tako međusobno poštovanje.

''Oni imaju svoje živote i tu i tamo se čujemo, brat i sestra prate sve i moja majka i sve to, ali pohvale kad treba, pokude kad treba i to je to.''

Svoje slobodno vrijeme Kristijan najviše provodi sa svoje troje djece. A na pitanje bi li volio da i oni krenu glazbenim putem, jasno odgovara:

''Ipak ne bih volio da se bave glazbom iako Viktorija, najmlađa, pokazuje sve znakove Rahimovskog ludila, i pjeva i pleše i ima neki svoj svijet, a David i Filip oni su teenageri. David će mi ove godine 18, a Filip 17, dakle komadi, cure pazite se.

Ovaj glazbenik inače sve do svoje punoljetnosti nije ni pomišljao da će upravo glazba biti njegov životni put.

''Tek sam u 19.oj godini prvi puta uzeo mikrofon, nisam se uopće zamišljao kao pjevača. Sada nakon 25, 26 godina bavljenja glazbom shvaćam da je još uvijek vrlo vjerojatno to moj životni poziv.''

Kad je riječ o bendu Parni valjak koji je obilježio karijeru njegovog oca, unatoč prijašnjim trzavicama, odnosi su danas, kaže, korektni.

''Možda se jednog dana dogodi suradnja, možda za mog oca. Meni je sjajno da su oni krenuli dalje, a s druge strane ja sam sretan da mogu stvarati svoje, znam da mnogi ljudi stvaraju teorije zavjere, ne znam šta sve pričaju, jednostavno ja sam i prije koncerta u Areni Zagreb za svog oca rekao da ću uvijek biti tu da otpjevam dvije, tri pjesme, ne koncerte.''

Nakon više od 20 godina karijere, Kristijan predstavlja novu pjesmu naziva Putnik. A upravo će s njom nastupati na ovogodišnjem Zagrebačkom festivalu.

''Moj život jest Putnik i to je tako, na tom putu ti dolaze i prolaze ljudi i neke ljubavi, neke boli, neke stvari koje se dogode u životu čovjeku.''

A dok uspomene na oca i dalje žive u njegovom srcu, Kristijan nastavlja pisati vlastitu glazbenu priču.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Nakon bijega iz Dubaija, naša influencerica pokazala kako trenutno izgleda njezin život

1/5 >> Pogledaji ovu galeriju +0 inMagazin Prometno u Survivoru: Žuti tim napustilo je dvoje kandidata, ali je i stiglo dvoje novih!