Oglasila se supruga Tonyja Cetinskog nakon otkazanog koncerta u Novom Sadu: "Odluka je bila moja..."

Tony Cetinski otkazao je koncert u Novom Sadu nakon što je saznao da je dvorana SPENS 1991. služila kao logor, a njegova supruga i menadžerica Dubravka Cetinski preuzela je odgovornost za odluku i ispričala se publici.

Tony Cetinski prošlog je tjedna otkazao koncert koji je trebao održati u Novom Sadu. Vijest je objavio na Facebooku, gdje je naveo kako je odluku donio nakon što je saznao da je ta dvorana 1991. godine služila kao logor za hrvatske branitelje.

Nakon toga oglasila se i njegova menadžerica te supruga Dubravka Cetinski, koja je komentirala cijelu situaciju.

"Ja sam Dubravka Cetinski, Tonyjeva menadžerica, i želim jasno reći da je odluka da Tony ne nastupi u dvorani SPENS u Novom Sadu bila moja profesionalna odluka i za nju preuzimam punu odgovornost.

Ta odluka nije donesena protiv publike u Novom Sadu niti je imala ikakve veze s prodajom ulaznica.

Tony je tijekom godina mnogo puta nastupao u Novom Sadu i uvijek imao divnu publiku. Zato mi je posebno žao što se ova situacija dogodila upravo pred tim ljudima koji su mu uvijek davali veliku podršku.

Svjesna sam da je odluka donesena na sam dan koncerta i žao mi je zbog svih ljudi koji su kupili ulaznice i planirali doći. Ispričavam se svima kojima je to donijelo razočaranje. Odluka je bila teška i donesena u kratkom vremenu.

Odluku sam donijela kada sam vidjela koliko su Tonya potresla svjedočanstva ljudi vezana uz tu lokaciju. Unatoč velikim naporima u tako kratkom vremenu nismo uspjeli pronaći novi prostor za održavanje koncerta, smatrali smo da je u tom trenutku poštovanje prema patnji žrtava važnije od poslovnog interesa i planiranog nastupa.

U našem službenom priopćenju nismo spominjali logor niti smo ulazili u povijesne rasprave.

Glazba nikada ne bi trebala dijeliti ljude, nego ih spajati.

Svi ostali zakazani koncerti održat će se prema planu i radujemo se susretu s publikom.

Savjest je ponekad tiha, ali kada je poslušamo – postaje glas dostojanstva.

Vidimo se na Tonyjevom rođendanskom koncertu u Areni Zagreb 30. svibnja."

Podsjetimo, Cetinski je na Dan žena razočarao dio obožavatelja kada je otkazao koncert planiran za tu večer u novosadskoj dvorani SPENS. Zanimljivo je da je upravo na isti datum, 8. ožujka, ondje nastupio i 2012. godine.

"Nakon što sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja odlučio sam da se koncert planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu u ovom terminu neće održati", poručio je tada Cetinski.

Istaknuo je kako je posljednjih dana čuo brojna svjedočanstva ljudi kojima ta dvorana budi bolne uspomene iz ratnih 1990-ih. Kako je naveo, kao osoba koja duboko poštuje svaku ljudsku patnju, nije mogao ostati ravnodušan na takve priče.

Dodao je i da prema publici u Srbiji osjeća veliko poštovanje i zahvalnost jer ga već godinama dočekuju srdačno te vjeruje da će razumjeti razloge njegove odluke. Naglasio je kako ta odluka nije usmjerena protiv bilo koga niti je motivirana željom za podjelama, nego željom da glazba ostane prostor emocija i zajedništva izvan političkih okolnosti.

Otkazivanje koncerta uslijedilo je samo nekoliko sati nakon što je pjevač priznao da se rijetko našao pred tako teškom odlukom. Rekao je i da ranije nije bio svjestan da dvorana SPENS kod dijela javnosti izaziva bolne uspomene iz ratnog razdoblja. Posljednjih dana, kako je naveo, čuo je potresna svjedočanstva civila i branitelja koji su ondje proživjeli teške trenutke, što ga je duboko dirnulo. Podsjetio je i da ratne traume postoje i u njegovoj vlastitoj obitelji.

