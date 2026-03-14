Posljednje pripreme za Oscare: Donosimo fotografije s crvenog tepiha uoči najvažnije večeri u Hollywoodu

Hollywood se užurbano priprema za najvažniju filmsku večer u godini, a iza kulisa 98. dodjele Oscara posljednjih se dana odvijaju intenzivni radovi kako bi sve bilo spremno za dolazak najvećih zvijezda svjetske kinematografije.

Pripreme za 98. dodjelu nagrada Oscar u punom su jeku, a središte Los Angelesa već se polako pretvara u pravu filmsku pozornicu. Ispred legendarnog Dolby Theatrea radnici i tehničke ekipe posljednjih dana užurbano dovršavaju scenografiju, postavljaju rasvjetu i pripremaju sve detalje za najglamurozniju večer u svijetu filma.

Na fotografijama iza kulisa vidi se kako radnici montiraju dekoracije i završavaju postavljanje kulisa s prepoznatljivim natpisom ''Oscars''. Posebna pažnja posvećena je svakom detalju – od zidnih instalacija do pozornice na kojoj će slavne zvijezde pozirati prije ulaska u dvoranu.

Pripreme za Oscara - 10 Foto: Profimedia

Pripreme za Oscara - 9 Foto: Profimedia

Pripreme za Oscara - 8 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Preporuke Stvorio je život iz mrtvila, a otvorio pitanja o smislu postojanja

Jedan od najvažnijih dijelova večeri, kultni crveni tepih, već je postavljen, dok tehničari instaliraju reflektore, kamere i televizijsku opremu koja će omogućiti prijenos događaja milijunima gledatelja diljem svijeta. Velike replike slavnog zlatnog kipića Oscara također su postavljene kao dio scenografije, a neke su još uvijek zaštićene folijom dok se pripreme ne dovrše.

U posebnom prostoru uz crveni tepih uređuju se i pozicije za televizijske ekipe i novinare koji će tijekom večeri razgovarati s nominiranima i slavnim gostima. Tamo se već mogu vidjeti kamere, rasvjeta i produkcijski timovi koji provjeravaju tehniku prije velikog dana.

Pripreme za Oscara - 7 Foto: Profimedia

Pripreme za Oscara - 6 Foto: Profimedia

Pripreme za Oscara - 5 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Preporuke Sve o apsurdnoj komediji nominiranoj za Oscara koja je izazvala burne reakcije

Cijelo područje oko Dolby Theatrea dodatno je osigurano i ograđeno, a dio Hollywood Boulevarda zatvoren je za promet kako bi se sve moglo pripremiti za dolazak najvećih zvijezda današnje filmske industrije.

Ovogodišnja dodjela Oscara održat će se s nedjelje na ponedjeljak po europskom vremenu, a ceremoniju će voditi popularni komičar i voditelj Conan O’Brien. Po prvi put u povijesti, gledatelji će prijenos moći pratiti ne samo na televizijskoj mreži ABC, već i putem streaming platforme Hulu.

Pripreme za Oscara - 4 Foto: Profimedia

Pripreme za Oscara - 3 Foto: Profimedia

Pripreme za Oscara - 2 Foto: Profimedia

Pripreme za Oscara - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Preporuke Ovo je europski film koji je zaradio čak devet nominacija za Oscara!

Dok se posljednje dekoracije postavljaju i tehnička ekipa provjerava svaki detalj, Hollywood se polako sprema za večer u kojoj će svjetska filmska industrija ponovno biti u središtu globalne pozornosti.

