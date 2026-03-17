Najteži zadatak dosad za natjecatelja našeg showa: ''Nadam se da gleda odozgora!''

Sven Pocrnić oduševio je mnoge transformacijom u Britney Spears koja mu je osigurala pobjedu u drugoj epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato. Našem Dini Stošiću otkrio je da želi što prije zaboraviti taj nastup, ali i kako se osjeća uoči nedjelje u kojoj će zapjevati kao jedan od najomiljenijih pjevača s ovih prostora.

Kraj tjedna zaokružila je princeza popa Britney Spears, odnosno njena hrvatska inačica Sven Pocrnić. S pjesmom 'You Drive Me Crazy' odnio je pobjedu u drugoj epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato. No, taj trijumf i dalje mu je nevjerojatan.



''Kad bi mi netko rekao da ću pobijediti kao Britney Spears, tek onda bi rekao jesi ti normalan? Jer Britney je toliko specifična, toliko poznata po tome što ona je i kako pjeva. Još se malo oporavljam od vokalne ozljede, od transformacije jer je toliko dijametralno različita od glasa s kojim ja inače pjevam'', priča nam Sven.



A osim glasa, Sven je morao "preživjeti" i vrlo zanimljivu žensku odjeću



''Ona izgleda u tom trenutku senzacionalno, a meni je pupak malo tako, gore, dolje i tako to, a imam minicu i nije baš bilo najzgodnije, tak da 'jej'. Ali plesni koraci možda ipak bi rekao da je to bilo najteže'', govori nam.

''Meni je ovo bilo bezobrazno, ali toliko bezobrazno dobro i zabavno. Wow, bomba! Tolika samouvjerenost, totalno ona Britney pop faza, savršeno'', bio je komentar Martine Stjepanović Meter na Svenov nastup.



No, transformaciju u ikonu 90-ih želi što prije zaboraviti.



''Iako je rezultat na kraju krajeva ispao super, da se baš želim sjećat svog stanja, u trenutku u kojem se poistovjećujem s Britney, iskreno baš i ne jer sad svaki put kad napravim 'aaaa', malo grlo ima, malo počne se i mozak podsjesno prisjećat toga da mi nije baš bilo svejedno''.

Ipak, vremena za odmor nema. Pred Svenom je novi, možda i najteži zadatak do sada: postati anđeoski slavuj, Toše Proeski.''Velika odgovornost i veliki pritisak. Divna, velika čast, to je istina, ali Toše je po toj svojoj samozatajnosti, po tim, ne znam, imao je neke specifičnosti koje nisu baš uobičajene, recimo za današnje estradne zvijezde''.Za kraj, Sven je imao samo jednu, iskrenu želju.''Evo, stvarno se nadam da Toše gleda odozgora i da će biti ponosan'', poručio je Sven.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Ova je žena na Oscarima ispisala povijest: Ono što je postigla se nikada prije nije dogodilo

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 inMagazin Dolazi iz zemlje vatre, leda i sretnih ljudi, a sportskim uspjesima usrećio je mnoge Hrvate!