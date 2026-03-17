Ova je žena na Oscarima ispisala povijest: Ono što je postigla se nikada prije nije dogodilo

Autumn Durald Arkapaw postala je prva žena i prva tamnoputa snimateljica koja je osvojila Oscar za film "Sinners", čime je ispisala povijest.
Povijesni trenutak na ovogodišnjoj dodjeli Oscara u Los Angelesu obilježila je Autumn Durald Arkapaw (46), koja je postala prva žena i prva tamnoputa snimateljica u povijesti nagrađena Oscarom za najbolju kameru, i to za vizualno impresivan film "Sinners".
Ova talentirana umjetnica iz kalifornijskog Bay Area spaja filipinske i afroameričke korijene, a zanimljivo je da je prvotno sanjala o karijeri kustosice. Ljubav prema vizualnom izražavanju razvila je još u srednjoj školi kroz fotografiju, inspirirana putopisnim fotografijama svojih bake i djeda, filipinskih imigranata. Kasnije je na Loyola Marymount Universityju otkrila da kamera savršeno objedinjuje umjetnost, tehnologiju i pripovijedanje.
Prve profesionalne korake napravila je s redateljicom Giom Coppolom, snimajući niskobudžetne modne videe za nezavisne brendove, a upravo su joj ti projekti otvorili vrata većih angažmana. Ubrzo je postala traženo ime u glazbenoj industriji, gdje je radila na vizualno upečatljivim projektima za zvijezde poput Rihanne, Solange, SZA i Jonas Brothersa.
Veliki iskorak napravila je suradnjom s redateljem Ryanom Cooglerom, s kojim, kako sama kaže, radi toliko prirodno kao da joj je "davno izgubljeni rođak". Upravo joj je rad na filmu "Sinners2 donio povijesni Oscar.
Arkapaw kontinuirano pomiče granice i na tehničkom planu pa je postala i prva žena koja je vodila snimanje dugometražnog filma u IMAX formatu, jednoj od najzahtjevnijih filmskih tehnologija.
Iako je ostvarila vrhunski uspjeh u Hollywoodu, nije zaboravila svoju ljubav prema modi, a na crvenom tepihu u Dolby Theatreu pojavila se u kreaciji po mjeri Thom Brownea.
U privatnom životu dijeli strast prema filmu sa suprugom, australskim snimateljem Adamom Arkapawom, s kojim ima sina Aedana. Upravo su joj oni bili podrška i pratnja na dodjeli Oscara. Otvoreno govori o izazovima usklađivanja majčinstva i zahtjevne karijere u filmskoj industriji, naglašavajući da želi biti primjer drugim ženama da je danas, čak i u Hollywoodu, sve moguće.
