Dolazi iz zemlje vatre, leda i sretnih ljudi, a sportskim uspjesima usrećio je mnoge Hrvate!

Izborniku hrvatske rukometne reprezentacije, Daguru Sigurdssonu, na prvi pogled se dopao Zadar u kojem trenutačno uređuje stan. Kakvi su mu hobiji, koji mu je najveći uspjeh te koje su sličnosti između Islanđana i Hrvata podijelio je s našom Dijanom Kardum.

Davno je Alfred Hitchkok rekao kako su najljepši zalasci sunca u Zadru. No mnogo je i drugih ljepota ovoga grada koji privlače ljude iz cijeloga svijeta. A osvojio je i izbornika hrvatske rukometne reprezentacije Dagura Sigurdssona.

Kad je došao ovdje, rekao je da je to bila ljubav na prvi pogled.

''Bio sam sretan. Odveli su me ravno do mora, jako je lijep grad i radim na svom stanu. Jučer sam postavljao rasvjetu sa svojim prijateljem. Osjećam se jako dobro ovdje. Volim provoditi vrijeme ovdje'', priznao nam je Dagur.

I dok na terenu vodi reprezentaciju prema vrhu, privatno – živi jednostavno. Ne bježi od posla, dapače, rado zasukava rukave. Hobi mu je renovacija.

''Nisam dobar, ali trudim se. Imam dobrog prijatelja ovdje Ninčević, moj stari igrač, koji je igrao za reprezentaciju i bio moj igrač u Berlinu. On je baš vješt s rukama. Puno mi je pomagao u stanu. Korak po korak napredujemo'', kaže.

Između Islanda i Hrvatske, razlike su – kaže – manje nego što se čini.

''Puno je sličnosti, u mentalitetu. Ljudi na Islandu su također opušteni oko života. Ali kad moraju raditi, ozbiljno rade i sa strašću. I mislim da, iako je Island mnogo manji, imamo mentalitet manje nacije kad igramo protiv velikih nacija poput Njemačke, Francuske ili Španjolske. Nemamo velik bazen talenata ali zato moramo biti bolji tim'', govori Dagur te dodaje.

''Budem na Islandu, djeca su mi tamo i djevojka. Trudim se provesti vrijeme ondje, ali uvijek je 2 tjedna ovdje, tjedan tamo. Konstantno se krećem''.

Njegova djeca, nisu krenula njegovim stopama.

''Nisu. Njih zanima više umjetnost, dvoje od njih. Nisu u sportu. Bili su kad su bili mali igrali su rukomet. Sad se koncentriraju na svoje karijere''.

No i oni vole doći u Zadar.

''Moj mlađi brat je došao nekoliko puta, moja djeca su također bila ovdje. Svi oko mene su zaposleni, trude se doći kad sam ovdje i provesti vrijeme ovdje, pogotovo kad radim'', priča nam.

Odrastao je u sportskoj obitelji, tako da je i njegov put nekako bio određen.

''Svi smo igrali i nogomet i rukomet. Moj stariji brat je bio golman, igrao je u ligi na Islandu, moj mlađi brat je zapravo bio veliki talent, u rukometu ali imao je dvije ozbiljne ozljede tako da je završio svoju karijeru jako rano''.

Jako je blizak s obitelji. Kao Hrvati?

''Da, u dobrim smo odnosima. Moja mama je u Reykjaviku''.

A mnogo je i drugih stvari koje ga zanimaju.

''Imam motor na Islandu, imamo gitare u svojim kućama. Volim sjesti i svirati malo. Volim ribolov, danas ću ići U svojem krugu ja sam možda malo glasniji, ali kad je mnogo ljudi onda nisam baš otvoren. Više sam onako skandinavac''.

Na nedavno održanoj manifestaciji Evolution Next Level izbornik hrvatske rukometne reprezentacije govorio je o uspjehu .

''Morate mjeriti što je uspjeh. Mislim da sam sretan i s karijerom i s obiteljskim životom. Sretan sam čovjek. Iskušao sam mnoge stvari. Bio sam oko svijeta i imam jaku povezanost s Islandom, sad i s Hrvatskom. Sretan sam čovjek i to je moj uspjeh. Na profesionalnoj razini to su medalje u rukometu'', rekao je te dodao.

''To je težak rad, nemaju uvijek najbolji igrači najveći uspjeh. Stav je velik problem. Ako imaš dobar stav, pogotovo u timskim sportovima to je krucijalna stvar, ne samo što ti možeš nego i što daješ drugim igračima''.

Kako se nosi sa svime što se događa oko reprezentacije?

''Mislim da pomaže što ne mogu čitati novine, ne razumijem što govore. Trudim se da ništa ne utječe na moj rad. Trudim se fokusirati na igrače i da pomognem timu koliko mogu'', kaže.

Ali naučio je neke hrvatske pjesme?

''Da, konstatnto su puštali neke pjesme u busu i svlačionici''.

A pred njima su sad veliki izazovi – nove utakmice, kvalifikacije i pripreme za nadolazeća natjecanja. No Dagur Sigurdsson zna da snaga njegove momčadi nije samo u pojedincima, nego u zajedništvu i strasti koju svi zajedno unose na teren.

