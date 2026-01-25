Bivša djevojka Beckhamova sina komentirala razdor slavne obitelji: "Govori istinu..."

Afton McKeith stala je uz Brooklyna Beckhama, tvrdeći da je "govorio istinu" o teškom odrastanju pod pritiskom slavnog prezimena.

Afton McKeith, bivša djevojka Brooklyna Beckhama, javno mu je pružila podršku nakon što je njegova iskrena objava o odnosima s roditeljima izazvala niz reakcija.

Glumica, koja je s Brooklynom bila u vezi prije nekoliko godina, smatra da je govorio istinu i progovorila je o izazovima s kojima se nosio tijekom odrastanja.

"Brooklyn je u svojoj objavi govorio istinu. Puno se toga kuhalo godinama. Ovo se nije dogodilo preko noći", rekla je za The Sun, istaknuvši da mu je bilo teško nositi se s pritiskom javnosti.

Kao kći poznate TV ličnosti Gillian McKeith, Afton je iz prve ruke vidjela kako ga je slava obitelji oblikovala.

"Svaka priča ima dvije strane, ali znam da mu je odrastanje pod povećalom bilo izazovno."

Tvrdi da je često bio anksiozan, osobito kada bi ga fotografi pratili u stopu, te da se zbog medijske pažnje osjećao ranjivo.

Osvrnula se i na tvrdnje da Brooklynovu izjavu nije sam napisao, komentirajući da je riječ o "inteligentnoj osobi kojoj je jednostavno dosta".

U objavi koja je izazvala burne reakcije, Brooklyn je jasno dao do znanja da se ne planira pomiriti s roditeljima, a posebno se osvrnuo na majku Victoriju, čiji su ga postupci navodno duboko povrijedili.

Beckhamova snaha postavila je ultimatum koji je produbio jaz u slavnoj obitelji? Više o tome pisali smo OVDJE.

