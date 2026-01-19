Koje slavne osobe tvrde da su im kuće uklete? Priče lede krv u žilama!

Brojne slavne osobe tvrde da su živjele u ukletim kućama, susrećući se s duhovima i nadnaravnim pojavama koje su ih natjerale na selidbu ili neobične kompromise.

Vjerovali ili ne, brojne slavne osobe tvrde da su živjele u ukletim kućama ili ih proganjaju duhovi. Od čudnih zvukova do stvarnih ukazanja, neki su zbog nadnaravnih pojava morali napustiti svoje domove, dok su se drugi pokušali s duhovima "dogovoriti".

Nicolas Cage je živio u zloglasnoj kući u New Orleansu, nekadašnjem domu Delphine LaLaurie, žene poznate po mučenju robova. Iako ju je kupio kako bi pisao horor roman, tvrdi da nikada nije doživio ništa paranormalno.

Pogledaji ovo Celebrity Zagrebačka špica i ove subote bila je mjesto susreta poznatih, evo tko je sve upao u kadar

Kylie Jenner nedavno je izjavila da je njezina vila od 12 milijuna dolara u Hidden Hillsu ukleta. Naime, čuje udarce, stvari padaju, a sestra Kendall osjeća jezu pri ulasku u spavaću sobu. Planira se uskoro preseliti u novi dom.

Courteney Cox je nakon upozorenja pjevačice Carole King i susreta s dostavljačem koji joj je rekao da "netko stoji iza nje" odlučila prodati kuću jer više nije mogla spavati sama.

Octavia Spencer vjeruje da njezin dom u Kaliforniji čuva duh nekadašnjeg kauboja koji je štiti od negativnih ljudi, ali se ljuti kad je dugo odsutna, tada gasi svjetla i zatvara vrata.

Joan Rivers je tvrdila da je njezinu luksuznu njujoršku rezidenciju opsjedala bivša vlasnica, gospođa Spencer. Nikada ju nije vidjela, ali ju je osjećala, pa joj je čak ostavljala cvijeće i postavila njezin portret kako bi umirila duh.

Pogledaji ovo Celebrity Kolinda podijelila nove detalje ledene avanture, našla se na jednom od najstrašnijih mjesta

Ove priče pokazuju da ni slavni nisu imuni na stvari koje ne možemo objasniti, a mnogi od njih, čini se, s duhovima žive sasvim "u miru".

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Nekad i sad Kako je naša bivša misica izgledala kada je žarila i palila pistama? Ponijela je i laskavu titulu

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Zanimljivosti Znate li koja se priča krije iza neobičnog imena hrvatskog Damiana Davida?

Pogledaji ovo Celebrity Srpski voditelj dobio dijete s kolegicom koju je zaveo nakon razvoda, ispunila mu se velika želja