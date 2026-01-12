Pretraži
Ovo su zvijezde koje su lagale o svojim godinama, a i razlozi zbog kojih su to učinile

Piše J. C. , Danas @ 07:33 Zanimljivosti komentari
Mila Kunis Mila Kunis Foto: Profimedia

U showbizzu godine nisu samo broj, već i alat, a neke su ga zvijezde znale vrlo kreativno koristiti.

Koje slavne osobe tvrde da su im kuće uklete?
Koje slavne osobe tvrde da su im kuće uklete? Priče lede krv u žilama!
Domovi slavnih s bizarnim detaljima koji dokazuju da neke zvijezde imaju više novca nego razuma
Domovi slavnih s bizarnim detaljima kao dokaz da neke zvijezde imaju više novca nego razuma
Victoria i David Beckham prekinuli šutnju nakon skandaloznih optužbi najstarijeg sina
Victoria i David Beckham prekinuli šutnju nakon skandaloznih optužbi najstarijeg sina
Luka Modrić osvanuo na TikToku u neobičnoj ulozi
Luka Modrić osvanuo na TikToku u ulozi u kakvoj ga još nismo vidjeli!
Marko Braić otkrio da u Barceloni živi s djevojkom
Naš zgodni glumac zbog ljubavi se odselio iz Hrvatske: ''Napokon sam našao savršeno okruženje''
Tko je libanonska pjevačica kojoj su u pola godine preminula dva sina?
Nezamisliva bol jedne žene: Tko je pjevačica kojoj su u pola godine preminula dva sina?
U Rimu održan sprovod Valentina Garavanija
U Rimu na posljednji počinak ispraćen hvaljeni dizajner, na sprovod došla brojna poznata lica
Dalibor Brun bio je u braku sa samozatajnom Jagodom
Naš glazbeni velikan više od 50 godina volio je jednu ženu, evo koja je bila tajna njihova braka
Amelia Gray Hamlin mamila poglede prozirnim izdanjem
Je li ovo uopće odjeća? Tangice kćeri glumačkog para izvirile su ispod gotovo nevidljive kreacije
vijesti
Kobre provode akciju na hrvatskim cestama, ovi vozači su na meti: "Prvi vikend smo ispisali kazne u iznosu od sto tisuća eura"
Kobre provode veliku akciju na hrvatskim cestama, ovi vozači su na meti: "Prvi vikend smo ispisali kazne u iznosu od sto tisuća eura"
Dvanestogodišnjak podlegao ozljedama nakon napada morskog psa
Nico Antic (12) preminuo nakon napada morskog psa: "Ovo javljamo slomljenog srca, bio je pun života"
U SAD stiže smrtonosna oluja
Stiže jedna od najžešćih oluja, ugroženi milijuni ljudi: U desecima država najavljeno izvanredno stanje, očekuju se temperature do čak -45
show
zdravlje
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
5 stvari koje se mogu dogoditi nakon što prestanete uzimati semaglutid i tirzepatid, popularne lijekove za mršavljenje
5 stvari koje se mogu dogoditi nakon što prestanete uzimati semaglutid i tirzepatid, popularne lijekove za mršavljenje
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
zabava
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
Začuli buku s plafona, a onda doživjeli šok kad su otkrili uzrok
Začuli buku s plafona, a onda doživjeli šok kad su otkrili uzrok
Ovo je najljepša pasmina na svijetu! Znanstvenici otkrili kako su došli do zaključka
Ovo je najljepša pasmina na svijetu! Znanstvenici otkrili kako su došli do zaključka
tech
Jeste li i vi dobili ovakvu poruku u svoj inbox? Evo što trebate napraviti
Jeste li i vi dobili ovakvu poruku u svoj inbox? Evo što trebate napraviti
Koliko će dugo roditelji živjeti? Odgovor se skriva u broju djece koju imaju
Koliko će dugo roditelji živjeti? Odgovor se skriva u broju djece koju imaju
Izbacivanje glutena iz prehrane može dovesti do gubitka kilograma, ali ne zbog razloga na koji bi ste prvi pomislili
Izbacivanje glutena iz prehrane može dovesti do gubitka kilograma, ali ne zbog razloga na koji bi ste prvi pomislili
sport
VIDEO Turčin spektakularno nokautirao protivnika pa šokirao potezom van svakog fair playa
VIDEO Turčin spektakularno nokautirao protivnika pa šokirao potezom van svakog fair playa
VIDEO Stravična scena na vaganju UFC-a: Kolaps Camerona Smothermana, borba otkazana
VIDEO Stravična scena na vaganju UFC-a: Prijenos je naglo prekinut, a borba otkazana
Hrvatski stožer na Euru pobjesnio nakon odluke EHF-a: "To nije normalno, to je bolesno!"
Hrvatski stožer na Euru pobjesnio nakon odluke EHF-a: "To nije normalno, to je bolesno!"
tv
Izdaja koja se više ne može sakriti: Prošlost se vraća i prijeti svima u novim epizodama serije "Tajne prošlosti“
Izdaja koja se više ne može sakriti: Prošlost se vraća i prijeti svima u novim epizodama serije "Tajne prošlosti“
Na Novu TV uskoro stiže nova turska serija "Crno more"
Na Novu TV uskoro stiže nova turska serija "Crno more"
Tajne prošlosti: Zgodan na ekranu, još privlačniji uživo: publiku je osvojio već u prvim minutama
Zgodan na ekranu, još privlačniji uživo: publiku je osvojio već u prvim minutama
putovanja
Na sat vremena od Zagreba: Topli izvor usred prirode u kojem se najljepše kupati zimi
Na sat vremena od Zagreba: Topli izvor usred prirode u kojem se najljepše kupati zimi
Ne znaju za rak: Jelovnik najzdravijeg naroda na svijetu
Ne znaju za rak: Jelovnik najzdravijeg naroda na svijetu
Tjedni jelovnik jela od 30 minuta od 19.1. do 25.1. 2026.
7 finih jela za svaki dan ovoga tjedna koje se mogu napraviti u 30 minuta, ili još manje od toga
novac
Zaboravite Taylor Swift, turneja ove supergrupe donosi milijarde i pokreće američki gospodarski procvat
Zaboravite Taylor Swift, turneja ove supergrupe donosi milijarde i pokreće američki gospodarski procvat
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
lifestyle
Ulična moda Zagreb lakirane čizme s visokom potpeticom 2026.
S ovih čizama plavokose dame sa zagrebačke špice teško je skrenuti pogled, a savršen su par minici
Ljubavna poruka na tramvajskoj stanici u Zagrebu
"Ne znam ti ime, ali volim te." Na zagrebačkoj tramvajskoj stanici ljubavna poruka kao iz filma
Udobne cipele s potpeticom iz devedesetih koje ćemo nositi ove godine
Vraćaju se cipele iz 90-ih: Ova tri udobna modela na potpeticu nosit ćemo ove godine
sve
