Ovo su zvijezde koje su lagale o svojim godinama, a i razlozi zbog kojih su to učinile

U showbizzu godine nisu samo broj, već i alat, a neke su ga zvijezde znale vrlo kreativno koristiti.

U industriji zabave dob je više od običnog broja. Za neke može značiti razliku između dobivanja uloge, igranja glavne uloge ili stvaranja hita.

Zato ne čudi što su brojne zvijezde lagale o svojoj dobi (i to kasnije priznale!), bilo da su se željele činiti mlađima ili starijima nego što zaista jesu. Donosimo popis zvijezda koje su upravo to činile, s opravdanim ili neopravdanim razlozima.

Mila Kunis

Mila Kunis Foto: Afp

Mila Kunis lagala je o svojoj dobi kada je dobila svoju probojnu ulogu Jackie Burkhart u seriji ''That ’70s Show''. Imala je samo 14 godina, ali je casting direktorima u početku rekla da ima 18 kako bi mogla doći na audiciju.

''Kruži glasina da sam možda, a možda i nisam lagala o svojoj dobi'', rekla je Mila za Variety.

''Želim sada biti potpuno jasna – lagala sam, jesam.''

Zvijezda, danas 42-godišnjakinja, rekla je da je prije posla potpisala ugovor u kojem je stavila zvjezdicu uz studijskog učitelja.

''Pitali su me: ‘Što to znači?’ A ja sam rekla: ‘Oh, P.S., imam 14 godina.’ Ali u tom trenutku, ako pitate kreatore serije, rekli su: ‘Svidjela si nam se, pa što nas je bilo briga?’''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Naš glazbeni velikan više od 50 godina volio je jednu ženu, evo koja je bila tajna njihova braka

Paloma Faith

Paloma Faith Foto: Afp

Paloma Faith ranije je priznala da je od svojih obožavatelja skrivala pravu dob.

44-godišnja pjevačica pomladila se četiri godine kada je započinjala glazbenu karijeru.

''Uvijek sam znala da će moja dob biti problem – posebno kao ženskoj izvođačici. Imala sam 27 godina kada sam objavila svoj prvi album, ali sam diskografskoj kući rekla da imam 23'', rekla je 2021.

Objašnjavajući zašto je odlučila biti iskrena, dodala je:

''Plan mi je bio dosegnuti određenu razinu uspjeha i tek tada razgovarati o svojoj dobi, ali bila sam prisiljena to učiniti ranije jer je netko stalno mijenjao moju Wikipedia stranicu.''

Laverne Cox

Laverne Cox Foto: Afp

Laverne Cox (53) počela je lagati o svojoj dobi s 28 godina nakon što ju je tadašnji 21-godišnji dečko ostavio jer je bila prestara.

U razgovoru s Ellen DeGeneres rekla je da se bojala hoće li biti zapošljiva ili poželjna za veze ako ljudi saznaju njezinu pravu dob.

''Imala sam 28 godina i izlazila sam s dečkom od 21 godinu, a on je prekinuo sa mnom jer je rekao da sam prestara. I pomislila sam: ‘Ako sam prestara, onda ću jednostavno imati 22.’''

Sljedećih nekoliko godina svima je govorila da ima 22 godine, ali je s vremenom počela osjećati nelagodu zbog laganja.

Godine 2019. IMDb je otkrio njezin datum rođenja i objavio ga.

Na kraju je javno priznala svoju dob i, unatoč strahovima, reakcije su bile nikakve.

''Bio je to podsjetnik da u svojim glavama nosimo sram oko nečega što nam se čini strašno… a zapravo nikoga nije briga'', rekla je Laverne.

Pogledaji ovo Celebrity Srpski voditelj dobio dijete s kolegicom koju je zaveo nakon razvoda, ispunila mu se velika želja

Kaye Adams

Shirley Henderson Foto: Profimedia

Kaye Adams priznala je da je desetljećima lagala o svojoj dobi.

Zvijezda emisije ''Loose Women'' proslavila je 60. rođendan prije dvije godine na luksuznom odmoru na plaži u Španjolskoj sa svojom obitelji. No ispostavilo se da je svoju pravu dob skrivala čak i od nekih članova obitelji jer joj je bila nezamisliva.

''Jer je veći dio mog života otvoreno govoriti o svojoj dobi bilo nezamislivo. Srećom, Ian, koji je vrlo dobro znao koliko imam godina, nevjerojatno je opušten i samo je slegnuo ramenima na nešto što bi mnogim muškarcima izgledalo kao uvreda'', rekla je za Daily Mail.

''I ja sam vjerovala da je moje ponašanje bezazleno – nešto što mnoge žene rade u društvu koje nas pokušava otpisati kada dosegnemo ‘određenu dob’.''

Kaye (62) rekla je i da je lagala vlastitoj djeci o svojoj dobi.

''Od tridesetih sam izbjegavala, skretala temu ili otvoreno lagala kada bi se pojavilo to pitanje – čak i vlastitoj djeci, Charly (23) i Bonnie (18)'', priznala je.

''Godinama su zapravo vjerovali da sam cijelo desetljeće mlađa nego što jesam.''

Shirley Henderson

Kaye Adams Foto: Afp

Shirley Henderson uspjela je dobiti ulogu 14-godišnjeg duha u Harry Potteru, iako je tada imala 37 godina.

Glumica (60) najpoznatija je po ulozi Jecajuće Myrtle u filmskoj franšizi. Iako je lik imao samo 14 godina, Shirley je bila u kasnim tridesetima kada je došla na audiciju za Odaju tajni.

Otkrila je da joj je taktika bila izgledati mlado i ne spominjati svoju stvarnu dob.

U intervjuu za Independent rekla je: ''Casting direktor mi je rekao: ‘Samo naprijed – i nemoj spominjati svoje godine.’''

Dodala je da misli kako je izvukla razliku u godinama jer je njezin lik bio eterični duh.

Nadine Coyle

Nadine Coyle Foto: Afp

Nadine Coyle lagala je o svojoj dobi kako bi se mogla natjecati u TV talent-showu Irish Pop Stars 2001. godine. Imala je 16 godina, dok je minimalna dob za sudjelovanje bila 18.

Pjevačica, danas 40-godišnjakinja, pretvarala se da traži putovnicu kada su je zamolili da dokaže dob. Na kraju je poslana kući nakon što je priznala što je učinila.

Govoreći za Gay Times 2023., članica grupe Girls Aloud osvrnula se na taj danas kultni isječak.

Hilary Duff

Hillary Duff Foto: Afp

Godine 2015. Hilary Duff, danas 38-godišnjakinja, otkrila je da je tijekom tinejdžerskih godina lagala o svojoj dobi.

Na pitanje je li ikada lagala o godinama, zvijezda Lizzie McGuire rekla je za Time: ''Znala sam lagati o svojoj dobi da bih ušla u klubove i slično.''

''Bila sam već prilično poznata kada sam pokušavala ući u klubove i jednostavno bi me pustili.''

Otkrila je i da joj je starija sestra Hailey pomagala ulaziti u klubove za starije od 21 godine.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li koja se priča krije iza neobičnog imena hrvatskog Damiana Davida?

Sandra Bullock

Sandra Bullock Foto: Afp

Sandra Bullock navodno je lagala o svojoj dobi kako bi dobila ulogu Diane Farrow u filmu ''Love Potion No. 9'' iz 1992.

Kasnije je priznala istinu u intervjuu s Barbarom Walters – producenti su navodno tražili glumicu od 29 godina za ulogu biologinje Diane Farrow. Sandra je tada bila godinu ili dvije mlađa, ali je uspjela uvjeriti filmaše da odgovara traženoj dobi.

''Nakon nekog vremena više ni ne znaš koliko imaš godina jer si toliko puta lagala'', rekla je za časopis Detour.

Eminem

Eminem Foto: Afp

Eminem dokazuje da žene nisu jedine javne osobe koje lažu o svojoj dobi. Reper (53) rekao je američkom radijskom voditelju Howardu Sternu da ima 24 godine tijekom jednog od ranih intervjua 1999. godine. Međutim, zapisi pokazuju da je Marshall Mathers rođen 1972., što znači da je tada imao 27 godina.

James Blunt

James Blunt Foto: Afp

Godine 2023. James Blunt priznao je da je promijenio svoju Wikipedia stranicu kako bi izgledao mlađe.

Pop pjevač navodno je uredio online enciklopediju tako da piše kako je dvije godine mlađi nego što zaista jest.

''Ako pogledate moju Wikipedia stranicu, pisat će da imam 47 – zapravo imam 49'', rekao je tada za Guardian.

''To je zato što sam ja promijenio tekst.''

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Nekad i sad Kako je naša bivša misica izgledala kada je žarila i palila pistama? Ponijela je i laskavu titulu

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kolinda podijelila nove detalje ledene avanture, našla se na jednom od najstrašnijih mjesta