Buč Kesidi spremaju spektakl u Areni: "Bit će to večer za pamćenje"

Najznačajnije regionalno glazbeno ime u zadnjih nekoliko godina, Buč Kesidi vraća se u Zagreb i u najvećoj hrvatskoj dvorani održat će svoj najveći koncert dosadašnje karijere.

Nakon niza rasprodanih koncerata, rekordnih prodaja i sve snažnije regionalne prisutnosti, pančevački dvojac Buč Kesidi sprema se za najveći iskorak u dosadašnjoj karijeri.

Luka i Zoran vraćaju se u Zagreb kako bi 24. siječnja prvi put stali na pozornicu Arene Zagreb, gdje će pred tisućama fanova održati svoj najveći koncert dosad.

Uz bogatu produkciju, posebne goste i pjesme koje su obilježile posljednjih nekoliko godina regionalne pop i indie scene, ovaj nastup već sada se nameće kao jedan od ključnih glazbenih događaja godine.

Evo što su nam Luka i Zoran rekli ususret koncertu.

"Uzbuđeni smo. Imamo jako puno toga što želimo pokazati na velikoj pozornici. Dolaze i brojni divni gosti s kojima možda dosad nismo dijelili scenu, iako smo to priželjkivali. Tu su i mnoge nove pjesme koje još nismo izvodili, kao i novi album koji i dalje živi i raste.

Prošlo je već dosta vremena, zapravo još od travnja prošle godine, tako da u nama ima puno nakupljene energije. Zato bih rekao da smo u jednom posebnom stanju – spremni. Uistinu spremni. I nema straha od velike pozornice, samo pozitivna energija, dobro raspoloženje, velika radost i ono lijepo iščekivanje", poručuju Luka i Zoran.

Popis posebnih gostiju u Areni pojačali su Nika Turković, srpski traper Devito i slovenska indie pop grupa Joker Out, a već su ranije najavljeni IDEM, Luzeri i z++.

"Ovo će svakako biti večer za pamćenje, kockice su se sklopile, i dalje će to biti Buč Kesidi koncert samo dodatno pojačan. Generalno, to nije više gostiju nego što inače dovodimo. Imamo puno pjesama s nekima i logično je da njih pozovemo kao goste i da počastimo publiku s tim gostima. Dakle bit će to Buč Kesidi koncert, nema brige, samo dodatno "posoljen" s ljudim koje volimo i s kojima volimo svirati"

Cijela ekipa radi punom parom, a probe teku – glatko.

"Vizualni dio sprema se u Berlinu, a bend je zadužen za audio dio. Imali smo veliku turneju u Srbiji prije otprilike mjesec dana, pa smo ondje dosta testirali program. Posljednja dva tjedna intenzivno sviramo i pripremamo se u našem studiju – sviramo, snimamo, isprobavamo različite varijante i mijenjamo set-listu. S obzirom na to da će program trajati više od dva sata, vjerujem da ćemo biti u dobroj kondiciji. Ukratko, spremni smo".

Postoji duboka povezanost između dvojca Buč Kesidi i Zagreba. Nakon rasprodanih višednevnih rezidencija po zagrebačkim klubovima i prostorima, veliki rasprodani koncert na stadionu Šalata samo je zacemetirao ogromnu privrženost ovdašnje publike i benda.

Buč Kesidi - 2 Foto: Buč Kesidi/PR

Nakon niza koncerata, ovo je svakako jedan od najvećih izazova u njihovoj dosadašnjoj karijeri. Bend je posebno vezan uz zagrebačku publiku koja ih svaki put velikudušno prihvati.

"Mislim da možemo reći kako smo općenito u Hrvatskoj vrlo lijepo prihvaćeni. Tu se osjećamo kao kod kuće, kao da smo u Pančevu. Nije bilo uvijek tako, ali mislim da je sve počelo s albumom Euforija, pa s prvim koncertima u Saxu, kada smo nastupali kao predgrupa Artan Liliju, pa zatim imali zajednički koncert s našim dragim Pančevcima iz benda Ljubičice.

Nakon toga je krenula pandemija i čini mi se da se u tom razdoblju glazba puno slušala. Kada smo se vratili 2021. godine, imali smo, mislim, pet zapaženih koncerata u dvorištu ALU-a i nakon toga je zaista krenulo jako dobro.

Vjerujem da su ti tekstovi i ta glazba posebno snažno odjeknuli kod hrvatske publike. Riječ je o temama koje su univerzalne, koje su svi na neki način proživjeli. Kako danas nastavljamo svirati, i na festivalima i na drugim koncertima, vidimo da publici i ljudima te pjesme i ti tekstovi doista znače. Bez toga, bez te povezanosti s publikom, ništa od ovoga ne bi bilo moguće", kaže Zoran.

Nakon Arene bend ima u planu svirati i obići sva ona mjesta gdje nisu bili i naravno - novi album.

"Nakon Arene uvijek postoje i druge lokacije. Naravno, tu su i zagrebački prostori, legendarna mjesta na kojima bismo vrlo rado zasvirali. Ipak, glavni fokus nam je snimanje novog albuma – želimo doći, raditi i stvarati stvari koje su jednako zabavne publici koliko i nama.

Općenito volimo pomicati granice i raditi koncerte na mjestima koja su pomalo neobična, zabavna i izazovna, a svi naši veliki idoli svirali su u Areni, pa ćemo i mi pokucati na ta vrata.

A kad smo već kod novog albuma, nama je album gotovo pa tek izišao, nije prošlo ni godinu dana, ali mi već razmišljamo unaprijed. Ne bismo željeli da publika predugo čeka. Imamo ideje, imamo projekte spremne, a nakon što se završi koncert u Areni i nakon što do kraja ispratimo ovaj album, ulazimo u studio. Plan je brzo završiti novi album i pojaviti se s kvalitetnim, novim pjesmama".

Buč Kesidi Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Buč Kesidi prošle je godine diskvalificiran sa srbijanskog izbora za pjesmu Eurovizije, točnije sami su prijavili da su pjesmu izveli prije propisanog roka i da su s toga prekršili pravilo natjecanja. Na pitanje imaju li želju ponovno prijaviti se na natjecanje, odgovaraju:

"To je jedna dobra prilika i nikad ne treba reći nikad. Riječ je o velikom projektu koji zahtijeva puno planiranja unaprijed, dosta vremena i ozbiljnu pripremu kako bi sve ispalo onako kako bismo mi željeli.

Pitanje je samo kada će se ponovno poklopiti okolnosti da nam to u tom trenutku odgovara, ali tko zna – ne kažem da se to neće dogoditi. Trenutačno to ne mogu precizno predvidjeti, ali ne isključujemo tu mogućnost.

Za nas je Eurovizija prije svega platforma za promociju glazbe. Ne gledamo je ni više ni manje od toga. U trenutku kada smo se prijavljivali, to nam je bio kanal kroz koji smo željeli promovirati album “Moderno doba”, koji je tada trebao izaći.

Danas je Eurovizija i festival i politička pozornica, ali i prostor u kojem se umjetnici mogu zabaviti i približiti publici, svojim fanovima, kroz jedan konkretan singl ili kroz širu priču. Ili jednostavno otići tamo i reći: “Evo, ovo smo mi, ovako zvuči naš album, tada i sada.” A naravno, tu je i druženje s divnim ljudima i prijateljima iz cijele regije".

Koncert u Areni Zagreb neće biti samo još jedna velika stavka u impresivnoj koncertnoj biografiji Buč Kesidija, već i simbol prirodnog rasta benda koji je od klupskih pozornica došao do najveće dvorane u zemlji, bez gubitka autentičnosti i bliskosti s publikom.

Uz jasne planove za novi album, daljnje pomicanje granica i koncerte na posebnim lokacijama, Luka i Zoran pokazuju da Arena nije vrhunac, nego nova početna točka.

Subota, 24. siječnja 2026., već je upisana kao datum kada će Zagreb još jednom potvrditi zašto je Buč Kesidi s pravom jedno od najvažnijih imena regionalne glazbene scene.