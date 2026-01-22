Naša glazbenica pokazala dečka iz Srbije, koji ove subote nastupa u Areni Zagreb!

Romantičnom objavom na društvenim mrežama Nika Turković čestitala je rođendan svom partneru Zoranu Zarubici.

Pjevačica Nika Turković raznježila je pratitelje na društvenim mrežama emotivnom rođendanskom čestitkom upućenom svom partneru Zoranu Zarubici.

Nika je na Instagram storyju objavila fotografiju iz automobila, uz kratku, ali znakovitu poruku:

''Sretan rođendan mom najdražem'', uz crveno srce, čime je još jednom potvrdila koliko joj znači njezin partner.

Nika Turković i Zoran Zarubica - 4 Foto: Instagram

No, tu nije stala. U nastavku je fanovima uputila i jasan poziv, otkrivši što bi bio savršen rođendanski poklon:

''A za poklon mu dođite u Arenu u subotu'', napisala je Nika, aludirajući na veliki koncert koji Zoran Zarubica ima zakazan upravo ove subote u Areni Zagreb.

Nika Turković i Zoran Zarubica - 5 Foto: Instagram

Nika Turković i Zoran Zarubica - 3 Foto: Instagram

Podsjetimo, Zarubica je jedan od najistaknutijih domaćih glazbenika te dio dvojca Buč Kesidi.

Buč Kesidi - 1 Foto: Buč Kesidi/PR

Čini se da će Zoran ove godine rođendan proslaviti na najbolji mogući način – uz Arenu, glazbu i podršku najdraže osobe.

Nika Turković - 5 Foto: Instagram

Nika Turković Foto: TikTok

