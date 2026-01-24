Victoria i David Beckham prekinuli šutnju nakon skandaloznih optužbi najstarijeg sina

Nakon burne ispovijesti sina Brooklyna, David i Victoria odlučili su prekinuti šutnju na svoj način.

Nakon ispovijesti Brooklyna Beckhama, koji je putem Instagram Storyja iznio niz teških optužbi na račun svoje obitelji i poručio da ne želi pomirenje, njegovi roditelji, David i Victoria Beckham, prvi su se put javno oglasili.

Ipak, nisu izravno komentirali sinove riječi – umjesto toga, odlučili su se za suptilniji pristup.

Naime, poznati britanski fotograf Platon Antoniou na svom je Instagram profilu podijelio seriju fotografija nastalih 2006. godine u Madridu. Na jednoj od njih David pozira bez majice, a u prvom je planu tetovaža imena najstarijeg sina. Ispod fotki se prisjetio tog dana.

''Victoria je stigla s Brooklynom, koji je imao sedam godina, Romeom, koji je imao četiri, i Cruzom, koji je bio beba. Brooklyn i Romeo utrčali su u studio u dresovima, nabacujući se loptom'',napisao je Platon, opisujući kako je u jednom trenutku maleni Brooklyn dotrčao do oca i čvrsto mu zagrlio nogu.

''Tada im se pridružio i Romeo, a zatim se pojavila i Victoria s bebom Cruzom u naručju. Cijela obitelj okrenula nam je leđa i prepustila se privatnom, iskrenom grupnom zagrljaju. Bio je to dirljiv prizor - spontani trenutak privrženosti koji se dogodio na ogromnom setu, pred šezdeset ljudi'', dodao je.

''Slava dolazi uz visoku cijenu, a često je plaćaju i članovi obitelji. Obitelj je sve'', zaključio je.

Upravo je ova objava potaknula Victoriju i Davida da se oglase.

''Budi sjajne uspomene!'' napisala je Victoria uz emotikon srca, a ubrzo se u komentarima pridružio i David koji je poručio: ''Lijepe uspomene''.

Beckhamova snaha postavila je ultimatum koji je produbio jaz u slavnoj obitelji? Više o tome pisali smo OVDJE.

Progovorio DJ sa svadbe: Otkrivena prava istina o plesu Victorije Beckham na sinovu vjenčanju? Detalje pročitajte OVDJE.

