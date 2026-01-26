IN magazin slavi 17. rođendan, poznati Hrvati uputili čestitke: ''Ma najbolja emisija u Hrvatskoj, možda i u Europi!''

IN magazin danas slavi 17. rođendan, a evo tko mu je sve od poznatih čestitara uputio čestitku!

Kad se u programu Nove TV 2009. pojavio IN Magazin, nastala je prava mala revolucija. Zvijezde i showbizz dobili su novu dimenziju, a tople ljudske priče ''izašle su na vidjelo'', kako bi inspirirale i motivirale. Misija IN Magazina, u vaše domove odaslati dnevnu dozu pozitive, uspješno se provodi sedamnaest godina.

''Ahaaa, i vi ste ostarili! Još malo pa punoljetni! Nisam samo ja ovdje da starim!'', našalio se Tonči Huljić.

''Meni je IN Magazin fenomenalan'', dodala je Alka Vuica.

Titulu najdugovječnijeg lifestyle TV magazina u Hrvata imamo zahvaljujući vašem povjerenju.

''To je jako jedna lijepa emisija koja ima dobar tempo, nema preduge priloge, svašta se može saznati'', primijetio je Žarko Radić.

''Oduvijek volim IN Magazin, ali apsolutno oduvijek i kad god mogu ga gledam zato što je to jedna divna emisija koja prati showbiznis i društvena događanja. Praktično je ostala jedna jedina. preživjela je sve što se dalo preživjeti. Želim vam sretan rođendan!'', kaže nam Mila Elegović.

''U svakom slučaju se gleda. Ima uvijek interesantnih tema. Nije to neko žutilo nego je to život takav kakav je! Nekad je život izmišljeniji od sapunice, da tako kažem!'', nadovezao se Tonči Huljić.

''Moja mama sve to prati, ako ne moja mama onda od moje najbolje frendice Dine mama. Ili od te strane ili od mene saznam: ''Evo, bila si sada u IN magazinu, bilo je to i to!'', kaže nam Katarina Baban.

''Voditeljice su prekrasne, ti si predivan sa svojim prilozima. Tako da vrlo često to pogledam, da!'', zaključio je Žarko Radić.

Za vas, dragi naši gledatelji, znamo što volite u IN Magazinu i hvala vam što nam to svakodnevno javljate i komentirate naše priče. A evo što zvijezde vole ''škicnuti'' u našoj emisiji.

"Najdraža su mi putovanja, ali naravno voli poslušati i kolege šta imaju za ispričat, što za reći, što se događalo na svim tim eventima koje sam propustila...'', otkrila nam je Franka Batelić.

"Volim vidjeti što se događalo ovaj tjedan, što je bilo od koncerata, neke najave naših estradnjaka koje volim pratiti i onda znaš da trebaš ić kupit kartu jer Nina ima koncert uskoro, ne, evo'', kaže Bojana Gregorić Vejzović.

''Volim gledati te showbizz momente. Volim gledati tvoje intervjue jer uvijek izvadiš neka pitanja od kojih se svi zacrvenimo tako da mi je s te strane to iznimno drago. Kad mogu pratim Novu TV i na društvenim mrežama, tako da najviše volim te kratke priloge pogledat i na taj način'', otkrio nam je Damir Kedžo.

Sedamnaest godina je iza nas, a i u sljedećih sto sedamnaest imat ćemo istu misiju: dobro vas zabaviti i informirati.

''IN Magazin je ipak uvijek pozitivan, na kraju balade. I kad pričate o najstrašnijim događajima, uvijek je neki plus!'', zaključila je Mila Elegović.

''Imate lijepe teme, nikad nikoga niste uvrijedili, samo ste rekli istinu, ili ste dapače to uljepšali, zato voli mi cijenim vašu emisiju'', primijetila je Sandra Perković.

''Mislim da je, ma ne, zapravo sam sigurna, da je najbolji magazin u Hrvatskoj, a možda i u Europi'', zaključila je Alka Vuica.

Dragi gledatelji, hvala vam što nas volite sve te silne godine.

''I 17 godina, znači još jedna i 18, znači punoljetni...savršeno!'', zaključio je Žarko Radić za kraj priloga.

