Životna priča vječno mlade Longorije: Od kućanice do uspješne poduzetnice i borkinje za ljudska prava

Eva Longoria jedna je od najljepših glumica današnjice, a iako svi pamte samo njezinu ulogu u ''Kućanicama'', Eva je puno više.

Eva Longoria, američka glumica, producentica, redateljica i aktivistica, jedna je od najprepoznatljivijih zvijezda Hollywooda. Najpoznatija je po ulozi Gabrielle Solis u hit-seriji ''Kućanice'', no njezin životni put znatno je širi od glumačke karijere. Tijekom godina dokazala se i kao uspješna poduzetnica te borac za ljudska prava.

Eva Longoria u ''Kućanicama'' - 2 Foto: Profimedia

Eva Jacqueline Longoria rođena je 15. ožujka 1975. godine u Corpus Christiju u Texasu, u obitelji meksičko-američkog podrijetla. Odrasla je u velikoj obitelji s trima starijim sestrama i roditeljima Enriqueom Longoriom Jr. i Ellom Evom Mireles. S obzirom na to da je njezina obitelj bila skromnih primanja, naučila je cijeniti rad i obrazovanje od malih nogu.

Zanimljivo je da Eva u tinejdžerskim godinama nije bila smatrana "tipičnom ljepoticom" – često su je zadirkivali zbog tamnije puti u usporedbi s ostalim članovima obitelji. No, to ju je samo potaknulo da se istakne na druge načine. Nakon završetka srednje škole upisala je teksaško sveučilište A&M Kingsville, gdje je diplomirala kineziologiju.

Eva Longoria - 4 Foto: Profimedia

Nakon fakulteta preselila se u Los Angeles s namjerom da se okuša u glumi. Prve uloge ostvarila je u sapunicama ''Mladi i nemirni'' i ''General Hospital'', no tek 2004. godine dolazi do velikog proboja ulogom u ''Kućanicama''. Lik zavodljive, ali nesretne Gabrielle Solis donio joj je svjetsku slavu, brojne nagrade i nominacije, uključujući Zlatni globus.

Eva Longoria u ''Kućanicama'' - 3 Foto: Profimedia

Eva Longoria u ''Kućanicama'' - 1 Foto: Profimedia

U godinama nakon ''Kućanica'' Eva Longoria nastavila je graditi karijeru i izvan glume. Osim što je producirala i režirala nekoliko televizijskih projekata, uključujući seriju ''Vraške sluškinje'', pokrenula je i vlastite modne i kozmetičke linije.

Također je postala uspješna poslovna žena – otvorila je nekoliko restorana i lansirala liniju vina. Kao ambasadorica brenda surađivala je s mnogim poznatim brendovima, uključujući L'Oréal, s kojim ima dugogodišnji ugovor.

Eva Longoria - 2 Foto: Profimedia

Eva Longoria bila je u nekoliko značajnih veza. Prvi brak s glumcem Tylerom Christopherom trajao je kratko, dok je drugi brak s košarkašem Tonyjem Parkerom završio razvodom 2011. godine.

Trenutačno je u sretnom braku s meksičkim poduzetnikom Joséom Bastónom, s kojim ima sina Santiaga Enriquea, rođenog 2018. godine.

Eva Longoria - 6 Foto: Profimedia

Osim što je glumica i poduzetnica, Eva Longoria je i strastvena aktivistica. Osnovala je zakladu Eva Longoria Foundation, koja pomaže Latinoamerikankama u obrazovanju i ekonomskom osnaživanju. Aktivno se bavi i političkim angažmanom, zalaže se za prava manjina, imigranata i žena.

Eva Longoria - 2 Foto: Profimedia

Njezin izgled često je tema medija, a zanimljivo je da je nekad bila nesigurna u sebe zbog viška kilograma. Ipak, danas izgleda bolje no ikad, a od samog početka gotovo da se ništa nije promijenila.

Eva Longoria Foto: Profimedia

Kako se mijenjala tijekom godina, pogledajte u našoj galeriji.

Ovih dana proslavila je 50. rođendan, a na proslavi je bio i Novak Đoković. Fotografije pogledajte OVDJE.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity ''Nova muzika je spremna. Vrijeme nije.'' Srpski glazbenik oglasio se nakon tragedije u Makedoniji

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Maji Šuput muž je prešutio njoj važnu stvar kad su se upoznali: ''I kaže on...''

Pogledaji ovo Celebrity Vjerski koncert u Splitu ipak potvrđen nakon što je otkazan! Evo tko pjeva osim Thompsona

Pogledaji ovo Celebrity Teško ga je prepoznati! Shrvani glumac viđen prvi put nakon velike životne tragedije

Pogledaji ovo Celebrity On ima 72 godine, a ona tek 24 i u vezi su! Sad svi komentiraju vratolomije koje su izvodili na plaži

Pogledaji ovo Celebrity Je li Nina Badrić ovom izjavom potvrdila vezu Jelene Rozge i Ivana Huljića?

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kate Middleton oduševila gardiste potezom nakon što je s njima ispila pivo