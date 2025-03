Raprodao se vjerski koncert u Areni Zagreb na koji su svi dugo čekali! U pripremi je bogat program

Do vrha puna bit će Arena Zagreb, rasprodan je prvi datum koncerta ''Progledaj srcem''.

Ulaznice za prvi datum ''Progledaj srcem'', onaj 17. svibnja, rasprodane su dva mjeseca prije. Zajedništvo, molitva i slavljenje uz 15 glazbenih izvođača i trojicu svećenika ove godine na središnjoj pozornici dočekat će posjetitelje svih generacija iz cijele Hrvatske i inozemstva. Veliko je zanimanje i za drugi datum, 18. svibnja, za koji su mnogi već osigurali svoja mjesta. Svi oni koji planiraju doći na ''Progledaj srcem'' ove godine, vrijeme je da svoja mjesta i osiguraju, jer kao i svake godine, ovo događanje željno se iščekuje i traži se ulaznica više, što potvrđuju i prepune dvorane, stadioni i rasprodane arene.

Drugi koncert Progledaj srcem u Areni Zagreb - 20 Foto: Vedran Peteh/Cropix

Gotovo svakodnevno javljaju nam se grupe iz brojnih gradova iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Austrije koje dolaze organizirano. Stanje slobodnih ulaznica mijenja se iz sata u sat i zaista se vidi koliko ljudi ne želi propustiti ‘Progledaj srcem’. Nakon što smo otvorili drugi datum, brojna mjesta već su se u prvim tjednima popunila, istaknula je Ksenija Abramović, direktorica i glavna producentica ''Progledaj srcem''.

Bogati program – 15 glazbenih izvođača i trojica svećenika

Posjetitelje oba dana s istim programom očekuju vrhunski izvođači koji su svojim višegodišnjim radom obilježili kršćansku glazbu i čiji pregledi na internetu dosežu, sve donedavno, nezamislive brojke. Na ''Progledaj srcem'' oba dana s istim programom nastupit će 15 glazbenih izvođača i trojica svećenika, s time da su i među tih 15 izvođača dvojica svećenika. Među njima su Alan Hržica, Amorose, fra Ivan Matić, Ivana i Marija Husar, Matej Galić, Marina Matošević, Rafael Dropulić Rafo, Sestre Palić, fra Marin Karačić, Stijepo Gleđ Markos, Vanessa Mioč, Dominik Lučić, Zsa Zsa, Infinitas te naš Slavljenički bend ''Progledaj srcem'' pod ravnanjem Gorana Kovačića.

Drugi koncert Progledaj srcem u Areni Zagreb - 10 Foto: Vedran Peteh/Cropix

Molitveni program pod nazivom ''Rodi se nanovo odozgor!'' započet će u 19 sati, a vodit će ga isusovac, pater Sebastijan Šujević i Alan Hržica. Nakon toga, s kratkim nagovorom ''Budimo dar Božji jedni drugima'', kao uvertirom slavljenju, nastavit će pater Ivan Raljušić, misionar Družbe Krvi Kristove, duhovnik Laudato televizije, a samu molitvu tijekom cjelovečernjeg slavljenja predvodit će don Mijo Grozdanić. Cijeli program vodit će poznati voditelj Marin Periš.

''Progledaj srcem'' događanje je za cijelu obitelj – za djecu do 7 godina ulaz je besplatan, uz sjedenje kod roditelja u krilu, a za djecu od 4 do 10 godina, od 18:30 do 20:30 bit će organizirana radionica s Gizmom, omiljenim likom iz crtane serije “Superknjiga”. Uz pomoć animatora djeca će uživati u novim epizodama crtića, igri, pjesmama i zabavi. Za sudjelovanje je obavezna prijava preko online obrasca koji možete ispuniti OVDJE.

Ne propustite biti dio ovogodišnjeg ''Progledaj srcem''. Požurite i vi još danas po svoje ulaznice za 18. svibnja putem sustava Eventim ili u Laudato galerijama u Zagrebu i Zadru.

In Magazin: Progledaj srcem - 3 Foto: DNEVNIK.hr

