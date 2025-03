Nela ima novi plesni single "Baš sad" i približava se drugom studijskom albumu!

Nela predstavlja novo autorsko djelo. Riječ je o pjesmi Baš sad, koji je nastao s već uigranom ekipom.

Baš danas Nela predstavlja svoj novi singl Baš sad, novo autorsko djelo kojim se još jedan korak približava objavi drugog studijskog albuma.

"Inspiracija je, kao i uvijek, neka životna situacija. Kao što to često biva, posebno kod nas žena, volimo misliti da smo započele svoj “healing journey” – proces u kojem se oslobađamo loših navika, toksičnih odnosa i svega što nam ne služi. No, baš kada se činilo da sam na pravom putu, pojavila se osoba koja je sve to uzdrmala, natjerala me da preispitam svoje odluke i narušila taj moj "put" – ovako je ideju novog singla opisala Nela.

Singl je nastao u suradnji s malom, ali uigranom ekipom. Uz pjesme „Problem“ i „Melodrama“, „Baš sad“ je moja treća kantautorska pjesma.

Aranžman i produkciju potpisuje Mihovil Šoštarić (Lockroom), a pjesmu je dodatno obogatio prepoznatljivim zvukom gitare Jan Jakovljev.

Videospot realizirala je ekipa s kojom je Nela već uspješno surađivala, a predvode je Benjamin Strike, Luka Vidović i Dario Radusin. Radnja spota snimanog u zagrebačkom brunch baru 201 vrti se oko para koje pokreće ritam pjesme na TVu dok zatvaraju svoju smjenu. U spotu jednu od uloga glumi influencer Niko Čuturić,, konobaricu je utjelovila Nora Ston, a u pjesmi se vokalom pojavljuje Barbara Kolar u ulozi sekretarice. U realizaciji novog Nelinog videa sudjelovala je i iskusna ekipa zadužena za styling, šminku I frizuru, a čine je Ana Nikačević, Tamara Kokalj i Fran Brunović.

Singl je Nela najavila pomalo misteriozno, riječima „“Stage 1: Blue” koje detaljnije opisala riječima: „Ja samo malo po malo slažem puzzle i kroz hintove dajem publici djeliće priče, ali dovoljno da nešto još uvijek ostane tajno. U ovom slučaju mogu otkriti samo jedno – Baš sad je početak priče mog albuma, a plava boja ima veliku simboliku u onome što dolazi - emotivno, glazbeno i vizualno“. „Baš sad“ otpočinje tako odbrojavanje do objave Nelinog drugog studijskog albuma.

Nela je postala upečatljiv dio hrvatske glazbene scene, cijenjena u glazbenim krugovima, ali i među publikom zbog izuzetnih vokalnih i autorskih kvaliteta.

Iza sebe broji singlove koji redovito zauzimaju visoka mjesta na HR TOP 40 ljestvici, a singlovima „Nebo gori“ i „Nepokoriva“, “Mogu i sama” i zasigurno novim „Baš sad“ najavila je zaokrete u zvuku koji će predstaviti na novom albumu.

Nelin novi singl “Baš sad” od danas je dostupan na svim streaming servisima.