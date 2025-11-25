Preminuo mladi YouTuber, iskreno je dijelio borbu s kojom se svakodnevno nosio

Jan Zimmermann dirnuo je milijune iskrenošću i borbom, ali i humorom kojim je osvjetljavao tamne dane.

Njemačka YouTube zvijezda Jan Zimmermann, poznat po kanalu "Gewitter im Kopf", pronađen je mrtav u svom stanu u Königswinteru, potvrdila je policija za njemački BILD. Mladić je imao samo 27 godina.

Glasnogovornik policije u Bonnu potvrdio je da je Jan pronađen mrtav u večernjim satima 18. studenog. Tada je pokrenuta istraga o smrti, ali je brzo završena, a obdukcija nije pokazala tragove nasilja niti bilo kakve sumnjive okolnosti.

Obitelj youtubera tužnu je vijest potvrdila te se oprostila od njega u ponedjeljak na društvenim mrežama.

''Nažalost, kao obitelji uskraćena nam je prilika da se tijekom žalovanja javno izrazimo. Jan je iznenada i neočekivano preminuo 18. studenog uslijed epileptičnog napadaja. Bol koju osjećamo ne može se opisati riječima, no želimo vam zahvaliti na iskazanoj sućuti. Trenutno se ne osjećamo spremnima govoriti više o tome. Molimo vas da nam ne šaljete dodatne poruke vezane uz ovaj događaj. Njegov humor, iskrenost i veliko srce bili su darovi koje je nesebično dijelio sa svima. Ulijevao je nadu ljudima koji ga nikada nisu osobno upoznali i pokazivao da se kroz život može ići s ljubavlju i otvorena srca, čak i u teškim trenucima. Zauvijek voljen, nikada zaboravljen. Puštamo te, ali te nikada nećemo prestati voljeti'', stoji u priopćenju njegove obitelji na njegovom Instagram profilu.

Inače, Jan i njegov prijatelj Tim Lehmann postali su poznati 2019. godine zbog svog YouTube kanalu "Gewitter im Kopf" - kanal broji oko dva milijuna pretplatnika. Upravo je tamo Jan na duhovit i iskren način prikazivao svakodnevni život s Touretteovim sindromom.

Krajem 2022. godine Jan se odlučio na ugradnju moždanog stimulatora u pokušaju da ublaži simptome Touretteova sindroma. Iako je zahvat dao određene rezultate, bolest je i dalje snažno utjecala na njegovu svakodnevicu.

Bio je aktivan i na Instagramu, gdje ga je pratilo više od 400 tisuća pratitelja.

