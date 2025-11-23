Prvi put u povijesti Supertalent u Areni Zagreb: Dnevnik Nove TV iza kulisa najvećeg TV spektakla godine

Prvi put u povijesti Supertalent izlazi iz studija i osvaja Arenu Zagreb. Najgledaniji show u Hrvatskoj seli se pred tisuće gledatelja koji će uživo pratiti tko je novi hrvatski Supertalent. Doznajemo tajne iza kulisa najvećeg TV spektakla godine

Iza vrata studija na Novoj TV već pulsira produkcija kakvu dosad nismo vidjeli. Pripreme za Arenu shvaćaju se ozbiljno.

''Najozbiljnije, odradio sam visinske, nizinske… a sad su ove zadnje da sličim na nešto. Za to su zadužene kolegice iz make upa'', kaže voditelj Frano Ridjan.

''Dečkima je lakše, njih se samo prepudra. Meni i Maji se mora napraviti ovaj kompletni makeover, jer nekad dođemo u ne baš reprezentativnom izdanju'', govori Matina Tomčić.

''Nekad se zna desiti i ''pet do 12'' da mi promijenimo kosu ili šminku. Naprosto nije uvijek sve glatko, tako da su nam tri sata sigurno time slot da smo tip-top u bilo kojoj varijanti'', dodaje Maja Šuput.

A onda počinje show.

Sve ono što je godinama živjelo samo u studiju, sada se seli u najveću dvoranu u zemlji. U produkciji Supertalenta već sada sudjeluje više od stotinu ljudi, a za finale u Areni broj će se dodatno povećati kako bi se osigurala preciznost u trenutku kad se na kameri upali crvena lampica.

''Ma različitih je ljudi i različitih talenata, ali ovo što dođe u finale — to je to'', kaže redatelj Darko Drinovac.

Za spektakl uživo i showbusiness na najvišoj razini — samo superlativi.

Blještavilo. Spektakl. Spektakularno. Supertalent.

Tremu će imati i žiri.

''Ni nama to nije jednostavno. Normalno, naprosto izaziva jednu veliku emociju'', priznaje Šuput.

Maja Šuput Foto: Dnevnik Nove TV

A i voditelji…

''Jedna nova vrsta treme koju još nisam doživio, ali dobro — čovjek uči dok je živ'', kaže Igor Mešin.

OK… dio voditelja.

''Napokon velika pozornica za nas dvojicu, tako da — dobro je!'' govori Frano.

Emocije će na vrhuncu biti i izvođačima.

''S obzirom na atmosferu koja vlada u našem showu, ja vjerujem da će ta trema biti poticajna, da pokažu zašto je Supertalent najgledanija emisija'', kaže Martina.

Iza samo jedne večeri — dani proba. Zasad u starom studiju, dok se za finale u Areni gradi novi veliki studio.

''Mi ćemo ostati do dugo u noć dan ranije da to sve posložimo. Onda generalna proba mora biti kao da je uživo… tabor ćemo napraviti u Areni i ne mičemo se dok sve ne bude savršeno'', pojašnjava Drinovac.

''Naravno da znamo da smo najgledanija emisija, ali ovakav interes stvarno nismo očekivali. Hvala svima i zgrabite karte dok ih još ima!'' poziva Davor Bilman.

Arena Zagreb, 21. prosinca: emocije, decibeli i navijači. Sastojci za spektakl koji će se dugo pamtiti.

