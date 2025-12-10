Pretraži
ogromna tragedija

Strašno! Influencerica preminula nakon poroda kod kuće, objavljen je uzrok smrti

Piše J. C. , Danas @ 18:04 Celebrity komentari
Stacey Hatfield - 2 Stacey Hatfield - 2 Foto: Instagram

Tragedija u australskoj zajednici potresla je javnost nakon što je otkriveno da je 30-godišnja influencerica Stacey Warnecke preminula od teškog postporođajnog krvarenja nakon poroda kod kuće bez medicinske pomoći.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Dražen Zečić posvetio se treningu: ''Zbog zdravlja''
''za svoj gušt...''
Dražen Zečić uzima pauzu od četiri mjeseca, objasnio nam je zašto: ''Prvi put će to biti...''
Diletta Leotta trudna drugi put
svi im čestitaju
Najzgodnija sportska novinarka na svijetu i suprug objavili divnu novost: ''Nismo mogli poželjeti ljepši dar''
Ekskluzivno: kamere IN Magazina u splitskom domu Josipa i Jelene Ivančić koji slave 14 godina braka: ''Bože daj još ne 14 nego 54 godine braka još najmanje''
ekskluzivno!
Kamere IN Magazina u splitskom domu para koji se upoznao u nekadašnjem showu Nove TV!
Wellness influencerica Stacey Warne umrla od teškog gubitka krvi nakon poroda kod kuće
ogromna tragedija
Strašno! Influencerica preminula nakon poroda kod kuće, objavljen je uzrok smrti
Daria Kinzer je trudna
nestala je sa scene
Trudna je hrvatska predstavnica s Eurosonga, otkrila je i spol prinove: ''Čudesno putovanje...''
Gdje je danas Marko Bošnjak?
više nije u zagrebu
Marko Bošnjak nakon mjeseci šutnje otkrio gdje trenutačno živi i što radi
Severina je objavila provokativne fotografije iz muškog WC-a
"Je l' zadrhatala ruka snimatelju?"
"Za ekipu slabijeg srca - oprez!" Gomila reakcija na Severinine fotke iz muškog toaleta
Ana Uršula Najev nastupila na humanitarnom koncertu Hrvatske vojske
naradena ljepotica
Svi se dive njenom talentu: Zvijezdu Kumova na posljednjem nastupu ponijeli osjećaji
Kako danas izgleda Katarina Witt?
legendarna katarina witt
Kako danas izgleda "Vatra na ledu"? Napunila je 60, a nekad su se divili njezinoj ljepoti
Znate li čiji je ovo sin? Prvi put se pojavio na crvenom tepihu sa slavnom majkom
vrlo su slični!
Znate li čiji je ovo sin? Prvi put se pojavio na crvenom tepihu sa slavnom majkom
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Pitamo vas treba li molitelje maknuti s trgova?
Što mislite?
ANKETA Treba li molitelje maknuti s trgova?
Metković: Maloljetnik na travi, kokainu i speedu tukao vršnjake
jedan teško ozlijeđen
Brutalno nasilje kod škole: Maloljetnik na travi, kokainu i speedu tukao vršnjake
Trovanje ugljičnim monoksidom u okolici Našica
OPASNA SITUACIJA
Užas na istoku Hrvatske: Majka uključila dva uređaja istovremeno, djeca završila u bolnici!
show
Gdje je danas Marko Bošnjak?
više nije u zagrebu
Marko Bošnjak nakon mjeseci šutnje otkrio gdje trenutačno živi i što radi
Severina je objavila provokativne fotografije iz muškog WC-a
"Je l' zadrhatala ruka snimatelju?"
"Za ekipu slabijeg srca - oprez!" Gomila reakcija na Severinine fotke iz muškog toaleta
Ljubavna priča Jamesa Camerona i Suzy Amis
punili medije svojom vezom
Zbog nje je ostavio heroinu svog kultnog filma, a danas žive ljubavnu bajku kojoj se dive svi
zdravlje
Nedostatak kalija (hipokalijemija): Evo kako ga prepoznati prije nego što postane opasno
Tijelo ostaje bez ključnog minerala!
Nedostatak kalija (hipokalijemija): Evo kako ga prepoznati prije nego što postane opasno
Gripa i korona zajedno: Ovo su prvi znakovi da imate oba virusa odjednom
Piše liječnik
Gripa i korona zajedno: Ovo su prvi znakovi da imate oba virusa odjednom
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
Među 10 je najčešćih uzroka smrti
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
zabava
Ovako se Balkanac prevozi Mercedes! Scena nasmijala cijelu regiju
Urnebesno
Ovako Balkanac prevozi Mercedes! Scena nasmijala cijelu regiju
Konobar u poznatom njujorškom restoranu progovorio na hrvatskom i oduševio sve prisutne
Reakcije gostiju su sve
Konobar u poznatom njujorškom restoranu progovorio na hrvatskom i oduševio sve prisutne
"Balkanci su ispred svog vremena": Svi smo radili ove stvari prije nego što su bile popularne
Izgleda li vam poznato?
"Balkanci su ispred svog vremena": Svi smo radili ove stvari prije nego što su bile popularne
tech
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
Jedinstven događaj
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
Jedno istraživanje mijenja sve što znamo o gihtu
Srušen mit njegova uzroka
Jedno istraživanje mijenja sve što znamo o gihtu
Astronomi su možda riješili najveću zagonetku planeta Urana nakon gotovo 40 godina
Misteriozno zračenje
Astronomi su možda riješili najveću zagonetku planeta Urana nakon gotovo 40 godina
sport
Nabavio novi dres Vatrenih: Gostujuća garnitura već na meti kritika
Ha, podijeljene reakcije
Nabavili obje garniture novog dresa Hrvatske za SP: Reakcije su podijeljene, dosta kritika za plavu verziju
U Varaždin stigao s Dalićem, a onda šok! Jedva ostao živ, ostao bez nogometa, a danas živi na rubu egzistencije
Izbornik poslao apel
U Varaždin stigao s Dalićem, a onda šok: Jedva ostao živ, danas spaja kraj s krajem
Lorenzo Lepore na platformi X objavio je informaciju kako je Hajduk zainteresiran za Nikitu Solomonovsa
Mlad i perspektivan
Hajduk dovodi novog napadača? Prošao je testiranja, lomi se oko odštete
tv
U dobru i zlu: Postoji šansa da mu ponovno pomogne – što bi mogao tražiti zauzvrat?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Postoji šansa da mu ponovno pomogne – što bi mogao tražiti zauzvrat?
U dobru i zlu: Mislio je da glumi uvjerljivo, ali istina je isplivala brže nego što je očekivao
U DOBRU I ZLU
Mislio je da glumi uvjerljivo, ali istina je isplivala brže nego što je očekivao
MasterChef: Pogled koji ledi krv u žilama – crvena zona MasterChefa manje je strašna!
NAPETO!
Pogled koji ledi krv u žilama – crvena zona MasterChefa manje je strašna!
putovanja
Qspace modularni stanovi u Nizozemskoj
Pametna rješenja iz Europe
Pogledajte kako izgledaju državni stanovi za mlade od 21 kvadrata, a koštaju samo 45 tisuća eura
Šarmantna rustikalna ljepotica s pogledom kao iz bajke (i saunom i jacuzzijem)
Mini Ranch Protulipa
Za idealan odmor pokraj Karlovca: Ljepotica s pogledom kao iz bajke (i saunom i jacuzzijem)
Kolači bez dodanog bijelog šećera recepti
Idealni za blagdane
Ovi kolači i torte jako su slatki i fini, a ne sadrže ni gram bijelog šećera
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Hrvatska nema gospodarske uvjete koji bi zaustavili iseljavanje, mora duboko promijeniti ekonomsku politiku i izgraditi nove gradove
analiza migracija
Hrvatska nema gospodarske uvjete koji bi zaustavili iseljavanje, mora duboko promijeniti ekonomsku politiku i izgraditi nove gradove
Ovo su milijarderi koji stoje iza carstva izgrađenog na jednostavnom, ali revolucionarnom izumu – šlagu bez mlijeka
Slatki imperij
Ovo su milijarderi koji stoje iza carstva izgrađenog na jednostavnom, ali revolucionarnom izumu – šlagu bez mlijeka
lifestyle
Ovo izdanje Ane Maslać Plenković nadmašilo je i stil krlajice Letizije i vojvotkinje Catherine
poput princeze
Ana Maslać Plenković izgleda spektakularno – evo zašto je njezin pariški stajling pun pogodak
Recept za kolač djedov brk
Obožavamo ih!
Znate li koji je ovo kolač? Imamo provjereni recept, zapravo je vrlo jednostavna priprema
Štikle koje čine razliku: Ana Maslać Plenković pogodila je modni jackpot
Odlične štikle!
Koliko su samo lijepe! Ana Maslać Plenković u štiklama koje imaju sve
sve
Qspace modularni stanovi u Nizozemskoj
Pametna rješenja iz Europe
Pogledajte kako izgledaju državni stanovi za mlade od 21 kvadrata, a koštaju samo 45 tisuća eura
Ovo izdanje Ane Maslać Plenković nadmašilo je i stil krlajice Letizije i vojvotkinje Catherine
poput princeze
Ana Maslać Plenković izgleda spektakularno – evo zašto je njezin pariški stajling pun pogodak
Nabavio novi dres Vatrenih: Gostujuća garnitura već na meti kritika
Ha, podijeljene reakcije
Nabavili obje garniture novog dresa Hrvatske za SP: Reakcije su podijeljene, dosta kritika za plavu verziju
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene