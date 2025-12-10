Strašno! Influencerica preminula nakon poroda kod kuće, objavljen je uzrok smrti

Tragedija u australskoj zajednici potresla je javnost nakon što je otkriveno da je 30-godišnja influencerica Stacey Warnecke preminula od teškog postporođajnog krvarenja nakon poroda kod kuće bez medicinske pomoći.

Wellness influencerica Stacey Hatfield umrla je od teškog gubitka krvi nakon slobodnog poroda kod kuće.

Australska kreatorica sadržaja preminula je od postporođajnog krvarenja 29. rujna nakon rođenja svog novorođenog sina. Uzrok smrti potvrđen je danas, više od dva mjeseca nakon smrti.

Stacey Hatfield - 1 Foto: Instagram

U srijedu, 10. prosinca, na Sudu mrtvozornika države Viktorije otkriveno je da je Stacey umrla od sumnji na komplikacije povezane s postporođajnim krvarenjem 29. rujna, izjavila je odvjetnica Rachel Ellyard, prenosi People.

Hatfield, čiji je sin Axel preživio porod, odlučila se za tzv. freebirth — porod kod kuće bez pomoći medicinskog stručnjaka, poput liječnika ili primalje, prema ABC-u.

Influencericin suprug, Nathan Warnecke, objavio je njezinu tragičnu smrt na Instagramu u nedjelju, 19. listopada.

Radnica za podršku pri porodu Emily Lal, poznata na internetu kao The Authentic Birthkeeper, bila je prisutna pri porodu u domu para u predgrađu Melbournea, Seafordu, potvrđeno je tijekom sudskog ročišta u srijedu, prenosi ABC.

Stacey Hatfield - 7 Foto: Instagram

Lal još nije dala izjavu o smrti Warnecke, no na sudu je iznesena tvrdnja da je do dolaska policije sljedećeg dana već bila očistila kuću, navodi ABC.

Povjerenik za zdravstvene pritužbe države Viktorije (HCC) potvrdio je još u listopadu da istražuje Lal na temelju informacija prema kojima gospođa Lal omogućuje i/ili sudjeluje u porođajima kod kuće koji mogu ugroziti i majke i bebe, stoji u objavi na web-stranici HCC-a.

Lal je od tada privremeno zabranjeno pružanje zdravstvenih usluga, prema lokalnom mediju Herald Sun.

Stacey Hatfield - 5 Foto: Instagram

Ellyard je na sudu rekla da Warnecke nije imala povjerenja u medicinski sustav nakon obveznog cijepljenja protiv Covida 2021. godine, izvijestio je Herald Sun, te stoga tijekom trudnoće nije primala zdravstvenu skrb.

Rodila je oko 3 sata ujutro 29. rujna i isprva se činila dobro, no nakon izbacivanja posteljice počela se osjećati loše i počela je krvariti, dodao je Herald Sun. U početku je odbila hitnu pomoć, ali je oko 4:13 ujutro ipak pristala potražiti medicinsku pomoć.

Stacey Hatfield - 4 Foto: Instagram

Doktori su stigli u 4:26 ujutro te su je pronašli kako leži na podu pokraj bazena za porođaj, žutu, uznemirenu i zadihanu, prema navodima novina. Warnecke je stigla u bolnicu Frankston u 5:07 ujutro u kritičnom stanju, gdje je podvrgnuta nizu zahvata, uključujući hitnu histerektomiju.

Međutim, pretrpjela je više srčanih zastoja i umrla na intenzivnoj njezi oko 11 sati, navodi Herald Sun. Krvarenje je bilo toliko teško da je zaliha njezine krvne grupe u bolnici bila potpuno iscrpljena.

''Bolničko osoblje bilo je nevjerojatno i učinilo je sve što je bilo moguće, ali na kraju ništa nije moglo biti učinjeno unatoč njihovom najvećem trudu'', napisao je njen suprug.

U komentarima objave ožalošćeni suprug prisjetio se i posljednjih trenutaka Warnecke sa svojim novorođenim sinom.

''Obožavala je biti trudna i posljednjih 9 mjeseci svaki je dan govorila našem sinu da ga voli. Držala je Axela kad se rodio, dojila ga, vidjela da je dječak i voljela ga. Voljela ga je toliko i još uvijek ga voli.''

Stacey Hatfield - 3 Foto: Instagram

Tko je Stacey Warnecke?

Warnecke je izgradila svoju online prisutnost promovirajući život bez toksina i korištenje prirodnih sastojaka. Svoju tvrtku Natural Spoonfuls pokrenula je 2019. godine i nastavila surađivati s prehrambenim brendovima te dijeliti originalne recepte. Također je izgradila bazu tisuća pratitelja na Instagramu, gdje je objavljivala dio svojih kulinarskih kreacija.

Nakon početne objave o njezinoj smrti, prijatelj para, Jon Downie, pokrenuo je GoFundMe kampanju u čast svojoj prijateljici Stacey i kako bi podržao njezinu obitelj onako kako je ona uvijek podržavala one koje je voljela.

U opisu kampanje Downie je objasnio: ''Nathan nije netko tko bi tražio pomoć, no znamo da će mu biti potrebna. Uz ljubav i podršku znamo da će uspjeti i biti nevjerojatan otac Axelu.''

''Nema sumnje da su financijske posljedice za Nathana od sada značajne. Nathan se neko vrijeme neće moći vratiti na posao'', napisao je organizator GoFundMe kampanje.

