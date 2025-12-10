Otkriveno što je Meghan Markle učinila nakon vapaja njenog oca iz bolnice

U jeku zanimanja javnosti za odnos Meghan Markle i njezina oca, u medije je dospjela vijest da je vojvotkinja kontaktirala Thomasa Marklea dok se on bori za život u filipinskoj bolnici.

Meghan Markle poslala je pismo svom bolesnom ocu u bolnici nakon njegovog tužnog vapaja.

Vojvotkinja od Sussexa poslala je dopis Thomasu Markleu preko pouzdanih i provjerenih kontakata, a navodno je pismo sada sigurno u njegovim rukama, prenosi Daily Mail.

Thomas se trenutačno oporavlja u bolnici na Filipinima nakon trosatne operacije spašavanja života kojom su mu odstranili stopalo i donji dio noge. Kirurzi su odlučili amputirati dio njegove lijeve noge nakon što su otkrili veliki krvni ugrušak.

Iz bolničkog kreveta dao je emotivan intervju u kojem je ponovno izrazio želju za pomirenjem s kćeri i istaknuo koliko mu znači mogućnost da konačno upozna svoje unuke, Archieja i Lilibet, koje još nikada nije vidio.

"Naravno da bih razgovarao s njom, ali nisam siguran jesu li ovo prave okolnosti. Uvijek sam govorio da sam otvoren za pomirenje. Nikad je nisam prestao voljeti. Ne želim umrijeti otuđen od Meghan. Želio bih upoznati svoje unuke. Možda bi bilo lijepo upoznati i njezina supruga'', rekao je.

Prošlog petka, glasnogovornik vojvotkinje rekao je da mu se javila putem e-pošte. Nažalost, korištena adresa e-pošte više nije njegova, niti joj ima pristup.

Glasnogovornik je sada potvrdio da je Meghan poslala pismo svom ocu nakon što je The Sun izvijestio da je zvala bolnice po Filipinima pokušavajući ga pronaći.

Gospodin Markle je u međuvremenu premješten iz jedinice intenzivne njege i očekuje se da će ostati u bolnici tjedan dana prije nego što bude prebačen u rehabilitacijski centar.

Pred njim je višemjesečni oporavak, a nada se da će mu biti ugrađen protetski ud nakon što mu rana na nozi zacijeli.

