Trudna je hrvatska predstavnica s Eurosonga, otkrila je i spol prinove: ''Čudesno putovanje...''

Bivša hrvatska predstavnica na Eurosongu, pjevačica Daria Kinzer, ponovno je u centru pozornosti nakon što je najnovijom objavom obznanila da je u drugom stanju.

Pjevačica Daria Kinzer koja je sad već davne 2011. godine Hrvatsku na Eurosongu predstavljala s pjesmom ''Celebrate'', ovih je dana na Instagramu objavila predivnu vijest.

Naime, pjevačica čeka svoje prvo dijete sa suprugom Thomasom Rosnerom, a otkrila je da čekaju dječaka.

''Uskoro je vrijeme… Naše malo čudesno putovanje ulazi u posljednju fazu i jedva čekamo da te napokon držimo u svojim rukama, dragi Nico. Zabava je bila puna ljubavi, smijeha i toliko predivnih trenutaka - dan koji nikada nećemo zaboraviti. Hvala svima koji su ovaj dan učinili tako posebnim'', napisala je.

Daria se u lipnju udala za svog partnera Thomasa, koji vodi agenciju za nekretnine.

Nakon lošeg rezultata na Eurosongu, Kinzer je nestala s hrvatske glazbene scene, a povremeno bi objavila singlove na njemačkom.

Danas bilježi povremene nastupe po Austriji, Švicarskoj i Njemačkoj, a poznato je i da radi na kruzeru, na kojem pjeva već nekoliko godina.

Osim pjevanja, Kinzer vodi vokalne radionice i prenosi svoje znanje mlađim generacijama, a svako toliko posjeti Hrvatsku otkud joj dolazi majka.

