Još jedna država odlučila bojkotirati Eurosong zbog Izraela

Pet država odlučilo je bojkotirati Eurosong 2026. zbog toga što će među kandidatima biti i Izrael.

Eurosong 2026. godine sve je više u krizi.

Nakon četiri države koje su najavile bojkot zbog natjecanja Izraela, bojkotu se pridružio i Island.

Islandska radiotelevizija RÚV priopćila je da se povlači jer je sudjelovanje izraelskog emitera KAN-a izazvalo razdor među članicama Europske radiodifuzijske unije (EBU) i širom javnosti, piše BBC.

Daði og Gagnamagnið Foto: Profimedia

Odluka je donesena svega nekoliko sati prije isteka roka za potvrdu sudjelovanja u 70. izdanju Eurosonga, koje će se održati u svibnju iduće godine u Beču.

Prošlog tjedna na sastanku EBU-a usvojen je novi paket mjera za zaštitu integriteta glasovanja, nakon čega je većina zemalja potvrdila dolazak u Beč 2026. godine. RÚV, međutim, smatra da te promjene nisu dovoljne.

Pogledaji ovo Celebrity Seve ne skriva emocije prema posebnom muškarcu u njenom životu: ''Voljeno moje biće...''

''Iako pozdravljamo nove mjere, i dalje postoji opravdana sumnja koliko će one u praksi biti učinkovite. Ovo je složeno pitanje koje je već narušilo ugled natjecanja i EBU-a. Potrebno je pronaći rješenje koje će zadovoljiti sve uključene strane'', poručili su iz RÚV-a.

Islandska televizija ističe da je javno raspoloženje na Islandu, kao i reakcije na prošlotjedni sastanak EBU-a, pokazalo da bi sudjelovanje zemlje na Eurosongu 2026. izazvalo više nezadovoljstva nego radosti.

Eden Golan - 2 Foto: Afp

''Zbog toga smo danas službeno obavijestili EBU da Island neće sudjelovati na Eurosongu sljedeće godine'', stoji u priopćenju.

Pogledaji ovo Celebrity Josipa Lisac prisjetila se nikad preboljene ljubavi, zbog čije je tragične sudbine cijeli život provela sama

Podsjetimo, Eurosong bojkotiraju Španjolska, Slovenija, Nizozemska i Irska.

Bojkotira li Hrvatska Eurosong, pogledajte OVDJE.

Baby Lasagna - 2 Foto: Afp

Zašto se Izrael uopće natječe na Eurosongu čitajte OVDJE.

Zašto je eurovizijska drama došla do vrhunca? Sve što treba znati o najvećoj krizi do sada čitajte OVDJE.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Najzgodnija sportska novinarka na svijetu i suprug objavili divnu novost: ''Nismo mogli poželjeti ljepši dar''

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Što ju je izbacilo iz takta? Novi skandal Miss Universe, Meksikanka naprasno napustila studio usred emisije

Pogledaji ovo Celebrity Strašno! Influencerica preminula nakon poroda kod kuće, objavljen je uzrok smrti





