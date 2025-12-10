Josipa Lisac prisjetila se nikad preboljene ljubavi, zbog čije je tragične sudbine cijeli život provela sama

Dirljiva objava Josipe Lisac na Instagramu još je jednom pokazala da vrijeme zaista ne briše najveće ljubavi, a njezina prema Karlu Metikošu jedna je od onih koje traju zauvijek.

Legendarna hrvatska pjevačica Josipa Lisac na svom je Instagram profilu emotivno evocirala uspomenu na svog pokojnog partnera, Karla Metikoša.

Danas, 10. prosinca, 24. je obljetnica njegove smrti, a Josipa ga se prisjetila crno-bijelom fotografijom.

Karlo je jedan od najtalentiranijih, najintrigantnijih i najkarizmatičnijih pjevača rocka s ovih prostora i skladatelj koji je svojim djelima zauvijek obogatio glazbeni svijet.

In Magazin: Josipa Lisac i Karlo Metikoš - 1 Foto: In Magazin

Josipa i Karlo zajednički život su započeli 1973. godine kada je nastao i njihov album "Dnevnik jedne ljubavi" koji do danas slovi za jadno od najboljih rock ostvarenja domaće diskografije, što je potvrđuje i Porin za antologijsko ostvarenje hrvatske glazbe koji je Josipi za ovaj album dodijeljen 2015. godine.

Od 1977. do 1980. godine Josipa i Karlo živjeli su u SAD-u, točnije u New Yorku, gdje su ostvarili ugovor s jednom diskografskom kućom i prije povratka u Hrvatsku snimili album "Made in USA".

Josipa Lisac - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Iako se nikad nisu vjenčali, bila je to ljubav o kojoj se i danas priča, a nije prestala ni nakon njegove iznenadne smrti.

