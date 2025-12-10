Znate li tko su ove očarajavuće blizanke? Nećakinje su žene čiju pogibiju svijet ne zaboravlja

Dvije prekrasne mlade žene posljednjih su godina osvojile svjetsku javnost – no malo tko zna da dolaze iz jedne od najpoznatijih aristokratskih obitelji.

Na prvi pogled djeluju kao još jedan glamurozni duo s modne piste – no Eliza i Amelia Spencer zapravo nose jedno od najpoznatijih prezimena na svijetu. Riječ je o nećakinjama pokojne princeze Diane, koje posljednjih godina osvajaju medije, modne piste i crvene tepihe diljem svijeta.

Blizanke Lady Eliza Spencer i Lady Amelia Spencer rođene su 10. srpnja 1992. godine.

Kćeri su Charlesa Spencera, brata princeze Diane, i Victorije Lockwood. Iako pripadaju britanskom plemstvu, djetinjstvo su provele u Cape Townu u Južnoj Africi, kamo se obitelj preselila kako bi izbjegla intenzivnu medijsku pažnju.

Tek su se 2021. vratile u Veliku Britaniju – i gotovo preko noći postale miljenice modnog i lifestyle svijeta.

Eliza i Amelia danas su među najtraženijim blizankama na društvenoj sceni. Manekenski angažmani, kampanje za luksuzne brendove, nastupi na crvenom tepihu i naslovnice časopisa postali su njihov svakodnevni ritam.

U 2025. godini postale su i ambasadorice prestižnog brenda Aspinal of London, čime su potvrdile svoj status britanskih modnih muza.

Amelia se 2023. udala za Grega Malletta na romantičnom vjenčanju u Južnoj Africi, dok je Eliza ove godine objavila zaruke s dugogodišnjim partnerom Channingom Millerdom.

U intervjuu za časopis Hello, nećakinja princeze Diane otkrila je da je Channing obilazio trgovce dijamantima diljem Južne Afrike, pokušavajući pronaći kamen iz snova. Uz pomoć svog oca i šogora, na kraju se odlučio za dijamant u obliku suze od 2,5 karata, koji je pronašao u ekskluzivnoj zlatarnici u Cape Townu.

Channing, poduzetnik i glavni operativni direktor brenda, zatim je sam dizajnirao prsten nakon što je razgovarao s Elizom o oblicima koji joj se najviše sviđaju.

"Savršen je – najljepši prsten ikad – i tako je posebno što dolazi iz Južne Afrike", rekla je Eliza.

Channing je detaljno isplanirao putovanje na Santorini, a konačno je postavio pitanje drugog dana odmora. Šalio se da je morao sakriti veliki i vrijedni prsten u cipeli dok su hodali prema prekrasnom mjestu uz more kako bi gledali zalazak sunca prije večere.

"To me stvarno zbunilo'', rekla je Eliza, objašnjavajući kako nije imala pojma da nosi prsten sa sobom prije nego što je kleknuo.

"Nisam imala pojma da će me zaprositi. Znala sam da će se to jednom dogoditi, ali svakako nisam znala da će biti na tom putovanju."

Par je objasnio da je Channing postavio kameru na stativ kako bi zabilježio trenutak. Zatim je nosio Elizu do balkona s pogledom na more, koji je ukrasio cvijećem i svijećama.

