Pojavio se u vjenčanici! Društvene mreže gore zbog kostima prošlogodišnjeg pobjednika

Nemo, koji su lani pobijedili na Eurosongu u Malmöu, izazvali su mnoge komentare zbog kostima na otvaranju finala.

Nakon dva tjedna probe i četiri dana natjecanja, Eurosong 2025. je stigao do svoje velike završnice. U Baselu u St. Jakobshalleu, pred oko 10 tisuća ljudi, održalo se finale 69. izdanja Eurosonga.

U borbi za kristalni trofej u obliku mikrofona bili su predstavnici iz 26 europskih zemalja, no samo ona s najvećom podrškom žirija i publike upisat će se u povijest.

Veliko finale otvorili su Nemo, koji su pobijedili na prošlogodišnjem izdanju Malmöu. Na pozornici su izašli u vjenčanici koju je davno dizajnirala Vivienne Westwood, da bi se kasnije skinuli u uski kostim.

Odjevna kombinacija Švicarca izazvala je brojne reakcije na X-u. I dok su neki hvalili smjelost, neki ipak nisu bili toliko oduševljeni, a komentari nekih su graničili s homofobijom.

"Nemo se vraćaju na Eurosong kako bi pop**kio SVE ovogodišnje sudionike. Nisam pogriješio u vezi njih", " Volim Nemu i volim "The Code", ali ozbiljno, ta vjenčanica i pahuljasti šešir bili su UŽASNI, izgledali kao neka neuredna žena srednjih godina", "Volim te Nemo, ali ovi kostimi su užas", "Nemo, čovječe, učini mi uslugu. Budite nekonformni koliko želiš, nosite ekstravagantne haljine, rumenilo na obrazima, štikle ako baš moraš, ali to vas ne čini nebinarnom ili ženom", dio je komentara, a ima i onih koji su usporedili Nemu s pokojnom Cayetanom Fitz-James Stuart, 18. vojvotkinjom od Albe i likovima iz anime-crtića.

Nemo volviendo a #Eurovisión para mearse encima de TODOS los participantes de este año. No me equivoqué con él. Qué bárbaro lo suyo #Eurovisión2025 pic.twitter.com/KNz6BZynZ6 — Alejandro Espiño (@alexespirebo) May 17, 2025

Love #nemo and loved #thecode but srsly, that wedding dress and fluffy hat was HIDEOUS, made him look like some dowdy middle aged woman :/ #eurovision #eurovision2025 — Macarena55 (@GirlGottaDoo) May 17, 2025

Nemo taking fashion inspiration from East 17's Stay video #SBSEurovision #Eurovision — Emma (@taupe_cat) May 17, 2025

Nemo, man, doe me een plezier. Wees zo non-conformerend als je wil, draag extravagante jurken, rouge op je wangen, hakken desnoods, maar het maakt je niet non-binair of vrouw.#Eurovision2025 — Renske Verheul 💜🤍💚 (@wrenske) May 17, 2025

Why do we have to get represented at ESC by Basel and Nemo, this is a combination straight from hell — Ohmnesia (@holzzkamin) May 17, 2025

Nemo Mettler, ganador de la pasada edición de #Eurovision, interpreta 'The Code' para dar comienzo a la gran final.#EurovisionRTVE#eurowizja2025 pic.twitter.com/z0sUH7gVpv — maría tatus 💫 (@maria_tatus) May 17, 2025

jesus lord… now we just doing things just to do them did no one check nemo 😭 https://t.co/Y1SwXV6KaQ — i | SALMA DAY! 🇮🇹🇦🇱🇨🇭🇫🇮 (@sweettodream_) May 17, 2025

I adore Nemo as an artist but their outfits are always the worst I’ve seen — Nicolas 🇦🇱🇫🇷🇫🇮 (@kolyastw) May 17, 2025

That intro was a vibe. And wow, that dress is definitely a bold choice. Nemo would be proud. — Tren❤💞 (@Tren5050) May 17, 2025

Nemo Is my favourite crossdresser Diva pic.twitter.com/HgemmotYji — Alex Davis (@AlexDavis618897) May 17, 2025

Nemo's dress is everything. Their voice perfection and the performance of the code opening the show is AMAZING. Like yes Switzerland, show off why you won!! (and the no do not touch to them about the trophy made us literally choke on our tea it was so funny) — ParaNorma 👻🔦 (@ParaNormaVT) May 17, 2025

Nemo ha craccato il codice, sconto alla fiera della sposa #Eurovision2025 pic.twitter.com/O4TO4m5HvR — EIN / Eurovision IN (@ESCitanews) May 17, 2025

i like how yall are criticizing nemo's "unstoppable" outfit cuz honestly i find it stupid too😭😭😭 — trish • VOTE #19 (@tia_bearrr) May 17, 2025

Nemo (grande performer!) ha deciso stasera di mettere un abito femminile (non è la prima volta) non per un momento comedy come leggo ma proprio per la sua natura di genere non binario #Eurovision2025 — Alessandro Alicandri (@vivonelkaos) May 17, 2025

