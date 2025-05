Voditeljice Eurosonga opet su meta oštrih komentatora: "Loš pokušaj Monice, Rachel i Phoebe"

Michelle Hunziker, Hazer Brugger i Sandra Studer vode finale Eurosonga 2025., no veliki broj komentara može se naći na račun njihovih kostima.

Nakon dva tjedna probe i četiri dana natjecanja, Eurosong 2025. je stigao do svoje velike završnice. U Baselu u St. Jakobshalleu, pred oko 10 tisuća ljudi, održalo se finale 69. izdanja Eurosonga.

U borbi za kristalni trofej u obliku mikrofona bili su predstavnici iz 26 europskih zemalja, no samo ona s najvećom podrškom žirija i publike upisat će se u povijest.

Nakon što su polufinala vodile same, Hazel Brugger i Sandra Studer su dobile društvo na pozornici Eurosonga. U pitanju je Michelle Hunziker, koja je u petak doletjela u Basel.

Hazel Brugger, Michelle Hunziker i Sandra Studer - 3 Foto: Profimedia

Hazel Brugger, Michelle Hunziker i Sandra Studer - 2 Foto: Profimedia

Hazel Brugger, Michelle Hunziker i Sandra Studer - 1 Foto: Profimedia

Ono što je ostalo od polufinala jesu kritike korisnika društvenih mreža na račun njihove odjeće.

"Što to voditeljice nose na Eurosongu?! Užasnuta sam", "Voditeljice Eurosonga su zbilja plaćene da budu cringe", "Ove voditeljice su zbilja loš pokušaj imitiranja Rachel, Monike i Phoebe iz "Prijatelja", "Zašto sve voditeljice Eurosonga izgledaju isto", dio je kritika na voditeljice.

Awful cringe hosting but loving to randomness of the hosts costumes #Eurovision — briancharles (@briancharles007) May 17, 2025

WHAT ARE THE HOSTS WEARING AT EUROVISION???!!! IM HORRIFIED😭😭😭😭 — row (@redbullvogue) May 17, 2025

Eurovision hosts rly get paid for being cringe — Mika | REUNITED WITH HUSBAND (@funky_insanity) May 17, 2025

The hosts are like a really bad cosplay attempt of Rachel, Monica, and Phoebe from Friends #Eurovision #Eurovision2025 — Michael Wake (@MikeJWake) May 17, 2025

Why do all Eurovision hosts look the same? #eurovision2025 — Noemi (@rainbowkitschen) May 17, 2025

Love Eurovision’s commitment to having hosts with zero chemistry with each other — Conor Fitzpatrick (@CTFitzpatrick) May 17, 2025

Sandra Studer i Hazel Brugger - 4 Foto: Profimedia

Hazel Brugger i Sandra Studer Foto: Profimedia

Što mislite o kostimima, pišite nam u komentarima!

