Uoči finala Eurosonga novi skandal: Španjolci dobili opomenu, ovo je razlog!

Nakon dva tjedna probe i četiri dana natjecanja, Eurosong 2025. je stigao do svoje velike završnice. U Baselu u St. Jakobshalleu, pred oko 10 tisuća ljudi, održalo se finale 69. izdanja Eurosonga.

U borbi za kristalni trofej u obliku mikrofona bili su predstavnici iz 26 europskih zemalja, no samo ona s najvećom podrškom žirija i publike upisat će se u povijest.

Sam uvod u veliko finale popraćen je incidentom između španjolske televizije RTVE i izraelske televizije KAN, a sve zbog komentara kojeg su španjolski komentatori Julia Varela i Tony Aguilar iznijeli u eter tijekom razglednice kada se pripremala pozornica za nastup izraelske predstavnice Yuval Raphael.

Varela i Aguilar su spomenuli kako je RTVE jedan od pokretača razgovora o daljnjoj participaciji Izraela na Eurosongu nakon što Izraelci proteklih mjeseci bombardiraju područje Gaze tijekom kojih je poginulo više od 50 tisuća ljudi, od čega je 15 tisuća djece.

RTVE has remembered the more than 50,000 dead in Gaza in the Israeli postcard. #EurovisionRTVE #Eurovision2025 #Eurovision pic.twitter.com/94lOXVfc3M

Yuval Raphael - 2 Foto: Profimedia

Yuval Raphael - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Poluprozirna majica otkrila je bujni dekolte Žanamari, baš se dotjerala za špicu!

Yuval Raphael - 4 Foto: Afp

Dan kasnije, KAN je uložio protest Europskoj radiodifuznoj uniji, što je krovna organizacija javnih televizija i uvažila danas, zaprijetivši Španjolcima kaznom ukoliko se isto ponovi.

"Molimo vas da se svi komentatori moraju pridržavati Pravilnika o Eurosongu i Uputa za komentatore. Ove upute zabranjuju političke istupe koji kompromitiraju neutralnost natjecanja. Podaci o smrtnom ishodu nemaju mjesta u apolitičnom zabavnom showu čiji slogan "Ujedinjeni u glazbi" utjelovljuje naša nastojanja za jedinstvom", stoji u EBU-ovoj opomeni RTVE-u, uz prijetnju financijske kazne.

🇪🇸 RTVE has been warned by the EBU not to refer to Gaza in their #Eurovision 2025 broadcast, after commentators cited casualty figures during Thursday's semi-final.



The Spanish public broadcaster "may incur punitive fines" if these statements are repeated. pic.twitter.com/PO6L2yTcCP