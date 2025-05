Sve što trebate znati o finalu Eurosonga 2025. na jednom mjestu!

Pred nama je finale Eurosonga 2025. godine, s nestrpljenjem se čeka tko će biti novi pobjednik.

Večeras se održava finale Eurosonga 2025. godine u švicarskom Baselu.

Emisija počinje u 21 sat na Prvom programu HTV-a i na platformi HRTi. Također, dostupan je i prijenos na službenom kanalu Eurosonga na YouTubeu.

Voditeljice emisije bit će Hazel Brugger, Sandra Studer kao i u oba polufinala, ali sada će im se na bini pridružiti i Michelle Hunziker. Hazel je švicarsko-američka pjesnikinja, komičarka i voditeljica, dok je Sandra švicarska TV voditeljica i pjevačica koja je predstavljala Švicarsku na Eurosongu 1991. godine i osvojila peto mjesto. Michelle je pak poznata po braku s fatalnim Talijanom Erosom Ramazzottijem, ali i članstvu u sekti koja joj je zamalo uništila život. Više pročitajte OVDJE.

Gledatelji u zemljama sudionicama Eurosonga mogli su glasati telefonom, SMS-om, u službenoj aplikaciji Eurosonga, kao i na internetskoj stranici www.esc.vote.

Hrvatski gledatelji mogu glasati u finalu, a ovo su načini:

pozivom na broj 061 55 + redni broj pjesme (01-15) / u finalu (01-26)

SMS-om na 666777 s rednim brojem pjesme (01-15) / u finalu (01-26)

u službenoj aplikaciji Eurosonga

online

glasanjem na stranici esc.vote.

Više o glasanju čitajte OVDJE.

U finalu gledamo ukupno 26 država, 20 njih koje su se u finale plasirale kroz dva polufinala, a 6 njih koje imaju direktan plasman: Španjolska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Njemačka, Italija te zemlja domaćin - Švicarska.

Ovo je redoslijed nastupa.

1. Norveška: Kyle Alessandro – Lighter

Kyle Alessandro - 1 Foto: Profimedia

Najmlađi natjecatelj ove godine je Norvežanin Kyle Alessandro, koji je početkom ožujka navršio 19 godina, a svoju zemlju je predstavio s plesnom pjesmom "Lighter".

2. Luksemburg: Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

Laura Thorn - 1 Foto: Profimedia

Luksemburg je ove godine odlučio odati počast preminuloj pjevačici France Gall, koja je daleke 1965. pobijedila na Eurosongu s pjesmom "Poupée de cire, poupée de son". Ovogodišnja luksemburška pjesma "Poupée de cire, poupée de son" (hrv. Lutka gasi zvuk) u izvedbi mlade Laure Thorn predstavljena je kao hommage sada već kultnoj eurovizijskoj pobjednici, a i sam nastup odisao je nekim davnim vremenima.

3. Estonija: Tommy Cash – Espresso Macchiato

Tommy Cash - 3 Foto: Profimedia

Trenutno najveća estonska glazbena zvijezda Tommy Cash nastupio je s pjesmom "Espresso Macchiato", zbog koje su talijanski političari zazivali izbacivanje Estonije jer "vrijeđa Talijane". Više pročitajte OVDJE.

4. Izrael: Yuval Raphael – New Day Will Rise

Yuval Raphael - 2 Foto: Profimedia

Izrael, čiji nastup na ovogodišnjem Eurosongu i dalje izaziva polemike, što je dovelo i do peticije bivših eurovizijskih natjecatelja uz zahtjev za diskvalifikaciju, u Basel je poslao Yuval Raphael s baladom "New Day Will Rise". U pitanju je pjevačica koja je bila jedna od ozlijeđenih u napadu Hamasa na glazbeni festival Nova 7. listopada 2023. godine, a preživjela je skrivajući se ispod tijela preminulih sudionika.

5. Litva: Katarsis – Tavo Akys

Katarsis - 2 Foto: Profimedia

Litavci su ove godine za Eurosong odabrali mladi bend Katarsis, čija pjesma "Tavo akys" progovara o emocionalnoj boli i unutarnjem slomu, a tužnu atmosferu su prenijeli i na pozornicu.

6. Španjolska: Melody – ESA DIVA

Melody - 3 Foto: Profimedia

Prvu državu koja ima direktan plasman u finale predstavila je fatalna Melody. Napisala je energičnu pjesmu zajedno s Joy Deb, koja je također bila koautorica pjesme švedskog pobjednika Eurovizije 2015. ''Heroes'', kao i Petera Boströma i Thomasa G:sona, dvojca koji stoji iza Loreeninih dviju pobjeda na Euroviziji s ''Euphorijom'' i ''Tattoo''.

7. Ukrajina: Ziferblat – Bird of Pray

Ziferblat - 1 Foto: Profimedia

S pjesmom "Bird of Pray", koja je mnoge podsjetila na kasnije radove grupe The Beatles, publici se predstavio ukrajinski trio Ziferblat, kojeg čine Fedir Hodakov i braća blizanci Daniil i Valentin Leshchynskyi. Ova ukrajinska trojka umalo nije došla zato što ukrajinske vlasti nisu ranije dale dozvolu za izlazak iz zemlje.

8. Ujedinjeno Kraljevstvo: Remember Monday – What The Hell Just Happened?

Remember Monday - 2 Foto: Profimedia

Ovaj slatki trojac čine Holly-Anne Hull, Lauren Byrne i Charlotte Steele koje su se upoznale na fakultetu. Kada su osnovale svoj bend, odabrale su ime Remember Monday kao znak na slobodne sate tijekom školovanja koje su koristile za vježbanje pjevanja.

Njihovu pjesmu ''What The Hell Just Happened?'' napisale su s Billenom Tedom, Thomasom Stengaardom (koji je pomogao napisati dansku pjesmu ''Only Teardrops'', pobjedničku na Euroviziji 2013.) i Julie Aagaard (poznatom kao Kill J).

Pjesma "govori o posljedicama zabavne večeri s prijateljima, savršeno prikazuje humor benda, povezanost i njihovu prepoznatljivu harmoniju".

9. Austrija: JJ – Wasted Love

JJ - 1 Foto: Profimedia

Austrijski predstavnik JJ svojom pjesmom "Wasted Love" u kojoj kombinira operu i dubstep išao je stopama prošlogodišnjeg švicarskog predstavnika Neme, a za Basel je pripremio zanimljiv nastup u koji je uključen i - brod.

10. Island: VÆB – RÓA

VÆB - 3 Foto: Profimedia

Duo Væb čine braća Hálfdán Helgi i Matthías Davíð Matthíasson, a predstavili su se s pjesmom "Róa".

11. Latvija: Tautumeitas – Bur Man Laimi

Tautumeitas - 3 Foto: Profimedia

Dašak etna i baltičkih vila na pozornicu Eurosonga donio je latvijski sastav Tautumeitas s pjesmom "Bur man laimi", čiji se naziv na hrvatski može prevesti kao "Prizovi mi sreću". Ova zanimljiva pjesma spaja modernu produkciju s tradicijskom latvijskom glazbom, te prenosi snažnu poruku o otpornosti, samospoznaji i unutarnjoj snazi.

12. Nizozemska: Claude – C’est La Viez

Claude - 2 Foto: Profimedia

Priliku da predstavi Nizozemsku, koja je prošle godine uoči finala diskvalificirana, dobio je Claude s pjesmom "C'est la vie". Pjevač rođen u Demokratskoj Republici Kongo izveo je skladbu napisanu na engleskom i francuskom jeziku.

13. Finska: Erika Vikman – ICH KOMME

Erika Vikman - 3 Foto: Afp

Jedna od najspominjanijih natjecatelja ovogodišnjeg Eurosonga, Finkinja Erika Vikman, koja se prije nekoliko mjeseci požalila na cenzuru EBU-a, zapalila je pozornicu nastupom za pjesmu "Ich komme". Singl, koji slavi žensku slobodu, još ranije je osvojio eurovizijske fanove, a sudeći prema reakcijama, ni publika nije ostala imuna.

14. Italija: Lucio Corsi - Volevo Essere Un Duro

Lucio Corsi - 3 Foto: Profimedia

Glazbenik iz južne Toskane već je dobro poznat u Italiji. Njegova glazba crpi inspiraciju iz velike talijanske i klasične kantautorske tradicije, s utjecajima od Paola Contea i Lucia Dalle do Boba Dylana i Randyja Newmana.

''To je pjesma o tome kako svijet od nas očekuje da budemo nesalomljivi i savršeni. Ali u stvarnosti, vrlo je teško održati ravnotežu na okrugloj zemlji - ostati uspravan'', opisao ju je za Independent.

15. Poljska: Justyna Steczkowska – GAJA

Justyna Steczkowska - 2 Foto: Profimedia

Snažnom pjesmom "GAJA" u kojoj je iskombinirala modernu produkciju i slavenski etnomelos, pred prepunim gledalištem se predstavila poljska predstavnica Justyna Steczkowska, koja se na natjecanje vratila nakon točno 30 godina od svog prvog nastupa, oborivši rekord u razlici između dva sudjelovanja.

16. Njemačka: Abor & Tynna – Baller

Abor & Tynna - 2 Foto: Profimedia

Brat i sestra Abor & Tynna dolaze iz obitelji glazbenika sa sjedištem u Beču. Njihov otac, violončelist Bečke filharmonije, utjecao je na njih od malih nogu i oboje su vrlo mladi naučili svirati klasične instrumente.

Njihova pjesma ''Baller'' bavi se prestankom veze, kretanjem dalje i lovom na zvijezde.

17. Grčka: Klavdia – Asteromáta

Klavdia - 2 Foto: Profimedia

Snažnu baladu "Asteromata", koja je inspirirana sudbinama pontskih Grka koji su pobjegli pred turskim vlastima, na pozornicu u Baselu je donijela Grkinja Klavdia, i sama potomkinja pontskih Grka. Priču o protjerivanju joj je ispričala njezina baka, koja se sama nalazila među pontskim Grcima koji su prebjegli u Sovjetski Savez.

18. Armenija: PARG – SURVIVOR

Parg - 3 Foto: Profimedia

Armenski predstavnik Parg, čija pjesma "Survivor" govori o otpornosti, unutarnjoj snazi i nepokolebljivosti u suočavanju s izazovima, razbudio je publiku u Baselu snažnim rock elementima u kojoj je ukomponirao i dijelove armenskog melosa.

19. Švicarska: Zoë Më – Voyage

Zoë Më - 2 Foto: Afp

Zemlju domaćina ove godine predstavila je Zoë Më. Unatoč tome što je visoka 1,80, Zoë Më sebe opisuje kao "malu vilu" s dubokom vezom s dvije kulture, a obje su zastupljene u njezinoj glazbi.

Njena pjesma ''Voyage'' (Putovanje), duboka je poetska balada na francuskom. Pjesma ima mnogo slojeva, boja i poruka. Pjesma je ispričana iz perspektive nekoga tko je nevin i ranjiv, nekoga tko je povrijeđen tuđim riječima. No iako je bolno, to je ne uvjerava da ode.

20. Malta: Miriana Conte – SERVINGz

Miriana Conte - 1 Foto: Profimedia

Veliku eksploziju u baselskoj dvorani i oduševljenje fanove je izazvala malteška predstavnica Miriana Conte, čija je pjesma "Serving" već mjesecima meta prijepora između Malte i EBU-a. Naime, pjesma se isprva zvala "Kant", što s malteškog na hrvatski znači "Pjevati", no zbog izgovora koji se kosi s jednom vulgarnom engleskom riječi, EBU je uvažio protest britanske televizije BBC i tražio promjenu teksta. Maltežanka je popustila i preimenovala singl u "Serving".

21. Portugal: NAPA – Deslocado

NAPA - 2 Foto: Profimedia

Intimnu baladu "Deslocado", o ljudima koji su primorani preseliti iz svog rodnog kraja iz različitih razloga izveo je portugalski sastav Napa, koji dolazi s Madeire, istog onog kao i Cristiano Ronaldo.

22. Danska: Sissal – Hallucination

Sissal - 2 Foto: Profimedia

Danska predstavnica Sissal je rasplesala dvoranu s europop brzom pjesmom "Hallucination", a na pozornicu je došla u plavom trikou koji uvelike podsjeća na boju dresova nogometne reprezentacije njenih rodnih Farskih otoka.

23. Švedska: KAJ – Bara Bada Bastu

KAJ - 4 Foto: Profimedia

Najveći ovogodišnji favorit za pobjedu, ako se pita kladioničare, jest švedsko-finska grupa KAJ. Njihova zanimljiva pjesma "Bara bada bastu", inače prva švedska pjesma na švedskom jeziku od 1998. godine, polako je osvojila naklonost fanova, pretekavši i pobjednika Eurosonga iz 2015. Månsa Zelmerlöwa.

24. Francuska: Louane – Maman

Louane - 2 Foto: Profimedia

Francusku koja ima direktan plasman u finale predstavila je Louane s emotivnom pjesmom ''Maman''. Louane je doživjela tragediju u svom životu, izgubivši oba roditelja dok je još bila tinejdžerica. Majka joj je umrla 2014. nakon duge bolesti, a tata 2013. goodine. Ovu pjesmu posvetila je njima.

''Na prvom sam albumu imala pjesmu ''Maman''. Ta je verzija bila previše tužna i duboko emotivna. Ova nova pjesma je potpuno drugačija. Na neki način, to je nastavak prve - ali što je još važnije, odražava tko sam ja doista danas. Po prvi put mi je stvarno dobro. I zato ova nova pjesma postoji. Nadam se da je to ono što ljudi oduzimaju iz toga. To je poruka nade za svakoga tko je prošao kroz duboku tugu - dati im do znanja da je izlječenje moguće i da možete izgraditi život usprkos svemu'', rekla je za Independent.

25. San Marino: Gabry Ponte – Tutta L’Italia

Gabry Ponte - 1 Foto: Profimedia

Pripadnici generacije milenijalaca iz svog djetinjstva će se sigurno sjetiti pjesme "Blue" talijanskog sastava Eiffel 65. Jedan od bivših članova je DJ Gabry Ponte, koji je zapalio pozornicu Eurosonga s pjesmom "Tutta l'Italia". I dok ova pjesma slavi Italiju i njezinu kulturu i utjecaj na svijet, najstariji ovogodišnji sudionik je predstavio - San Marino.

26. Albanija: Shkodra Elektronike – Zjerm

Shkodra Elektronike - 1 Foto: Profimedia

Među glavnim favoritima fanova ovogodišnjeg Eurosonga jest i albanski duo Shkodra Elektronike, koji je u svojoj pjesmi "Zjerm" (hrv. Vatra) imao interesantnu kombinaciju elektronike i narodnog melosa.

