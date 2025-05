Tek poslije polufinala Eurosonga kladioničari su ga krenuli gledati kao favorita!

Mladi Nizozemac Claude na pozornicu Eurosonga je donio pjesmu "C'est la vie", za koju kaže da ga je inspirirala poruka njegove majke.

Nakon dva tjedna probe i četiri dana natjecanja, Eurosong 2025. je stigao do svoje velike završnice. U Baselu u St. Jakobshalleu, pred oko 10 tisuća ljudi, održalo se finale 69. izdanja Eurosonga.

U borbi za kristalni trofej u obliku mikrofona bili su predstavnici iz 26 europskih zemalja, no samo ona s najvećom podrškom žirija i publike upisat će se u povijest.

Priliku da predstavi Nizozemsku, koja je prošle godine uoči finala diskvalificirana, dobio je Claude s pjesmom "C'est la vie". Pjevač rođen u Demokratskoj Republici Kongo izveo je skladbu napisanu na engleskom i francuskom jeziku, a nakon polufinala su ga kladioničari počeli gledati kao četvrtog favorita za pobjedu.

Claude se s obitelji preselio u Nizozemsku u dobi od devet godina, gdje su najprije živjeli u azilantskom centru u Alkmaaru, a kasnije u Enkhuizenu. Prvi put je privukao pažnju 2019. sudjelovanjem u emisiji The Voice Kids, a 2020. pobijedio je u talent showu "Are You Next?", što mu je donijelo ugovor s diskografskom kućom Cloud 9 Music . Njegov debitantski singl "Ladada (Mon dernier mot)" iz 2022. postigao je veliki uspjeh, dosegnuvši prvo mjesto na nizozemskim top ljestvicama i prikupivši preko 57 milijuna streamova.

Pjesmu "C'est la vie" opisuje kao autobiografsku, inspiriranu riječima njegove majke i iskustvima iz djetinjstva, s porukom prihvaćanja životnih uspona i padova

A što vi mislite o nizozemskoj pjesmi, pišite nam u komentarima!