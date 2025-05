Provokativna Finkinja s Eurosonga glavna je tema na društvenim mrežama: ''Ti si kraljica!''

Korisnici X-a ostali su oduševljeni nastupom finske predstavnice Erike Vikman, zazivajući Eurosong u njezinoj zemlji.

Nakon dva tjedna probe i četiri dana natjecanja, Eurosong 2025. je stigao do svoje velike završnice. U Baselu u St. Jakobshalleu, pred oko 10 tisuća ljudi, održalo se finale 69. izdanja Eurosonga.

U borbi za kristalni trofej u obliku mikrofona bili su predstavnici iz 26 europskih zemalja, no samo ona s najvećom podrškom žirija i publike upisat će se u povijest.

Velike ovacije publike u Baselu je imala finska predstavnica Erika Vikman s provokativnom pjesmom "Ich komme" i jednako provokativnim nastupom, čime je ponovno potvrdila kako njezina zemlja itekako može računati na nju.

Njezinim nastupom oduševljeni su i korisnici X-a, koji su obasipali pjevačicu s pohvalama.

"Majka", "Bog blagoslovio dinosaura koji je umro kako bi postao fosilno goriva koji je obrađen da postane benzin u autu koji je njezinu mamu odveo u bolnicu kako bi rodila Eriku", "Dajte Eriki i Miriani trofej", "Erika Vikman, ti si kraljica!", "Moja djevojka Erika je savršena", pišu komentatori na X-u, zazivajući Eurosong iduće godine u Finskoj.

ERIKA. That was a moment! I will be voting Finland! 😍🇫🇮 #Eurovision pic.twitter.com/thbKoj3YUa — Aaron (@Aaron_F320) May 17, 2025

god bless the dinosaur that died to make the fossil fuel that was treated to become petrol in the car that took her mom to the hospital to give birth to Erika pic.twitter.com/3ebUj4TP67 — vanya ✙ (@eurovanya) May 17, 2025

Give miriana and erika the crown #Eurovision2025 — RYAN (@ryanccaruana) May 17, 2025

does erika count for my esc bingo #Eurovision2025 pic.twitter.com/bt4R91S7Wh — lucy 🇸🇪🇮🇸🇱🇹🇱🇻🇫🇮🇺🇦 (@sepetaj) May 17, 2025

It's despicable that the Armenian guy gets to be half naked on the podium and Erika needs to "cover up". Here's the original costume. #ESF2025 pic.twitter.com/1qP949WAK2 — Linda 🎄🧩 (@queststar) May 17, 2025

ERIKA VIKMAN ICH KOMME FOR YOU — Kristina (@skinofalion) May 17, 2025

ERIKA VIKMAN THE QUEEN U ARE ❤️❤️❤️ she was giving grateful to be here and bad-ass vibes during her performanceee!! Its so radiating with winner vibes 🇫🇮 — kian is ICH KOMME-ing 🇫🇮🇲🇹🇵🇱🇩🇪🇦🇱 (@klovecamilaxoxo) May 17, 2025

Mi niña Erika es PERFECTA https://t.co/bJ7mctEhzw — Mir 🦈 (@mirhernandez) May 17, 2025

SHE CAME 🔥🔥💖

Audience chanting Erika, Erika 😭😭😭💖🇫🇮

From mehmetkosemusic ig pic.twitter.com/qZlj26ixlO — Heta Skye (@HetaSkye) May 17, 2025

FINLAND 2026!!!!!! HELLL YESSSSSSSS VOTE 13!!!!!!!!!!!!!!!!!! I LOVE ERIKA VIKMAN!!!!!!!!! ICH KOMME!!!!!!!!! VOTE ERIKA VIKMAN 13!!!!!!!!!! — Nepa🤍🧖‍♀️ (@nepanuppu) May 17, 2025

Best performance so far — Dimovkx ⚡️ (@dimovkx) May 17, 2025

Thats winner right there — bezezzezezezeze (@paroleeeeee1243) May 17, 2025

A što vi mislite o nastupu atraktivne Finkinje, pišite nam u komentarima!

Kako možete glasovati u finalu 69. izdanja Eurosonga, možete otkriti OVDJE.

Sjećate li se svih pobjednika Eurosonga? Svoje znanje testirajte u kvizu OVDJE.

