Španjolci odgovorili organizatorima Eurosonga nakon skandala, evo što su poručili!

Nakon dva tjedna probe i četiri dana natjecanja, Eurosong 2025. je stigao do svoje velike završnice. U Baselu u St. Jakobshalleu, pred oko 10 tisuća ljudi, održalo se finale 69. izdanja Eurosonga.

U borbi za kristalni trofej u obliku mikrofona bili su predstavnici iz 26 europskih zemalja, no samo ona s najvećom podrškom žirija i publike upisat će se u povijest.

Uoči finala, španjolska televizija RTVE je dobila opomenu Europske radiodifuzne unije nakon prigovora izraelske televizije KAN koja se požalila na komentiranje Julije Varele i Tonyja Aguilara koji su u eteru iznijeli brojke o poginulim Palestincima u posljednjih 19 mjeseci u izraelskim bombardiranjima.

RTVE has remembered the more than 50,000 dead in Gaza in the Israeli postcard. #EurovisionRTVE #Eurovision2025 #Eurovision pic.twitter.com/94lOXVfc3M

🇪🇸 RTVE has been warned by the EBU not to refer to Gaza in their #Eurovision 2025 broadcast, after commentators cited casualty figures during Thursday's semi-final.



The Spanish public broadcaster "may incur punitive fines" if these statements are repeated. pic.twitter.com/PO6L2yTcCP