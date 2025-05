Ovog favorita Eurosonga prozvali su nasljednikom prošlogodišnjeg pobjednika!

Mladi Austrijanac JJ na pozornici Eurosonga je ponovno donio dramatiku u kojem je svoju pjesmu povezao s olujnom na moru.

Nakon dva tjedna probe i četiri dana natjecanja, Eurosong 2025. je stigao do svoje velike završnice. U Baselu u St. Jakobshalleu, pred oko 10 tisuća ljudi, održalo se finale 69. izdanja Eurosonga.

U borbi za kristalni trofej u obliku mikrofona bili su predstavnici iz 26 europskih zemalja, no samo ona s najvećom podrškom žirija i publike upisat će se u povijest.

Kladioničari kao drugog favorita vide mladog JJ-a s pjesmom "Wasted Love", koja je ustinu prava nasljednica pjesme "The Code" prošlogodišnjeg pobjednika Nema.

Rođen je kao Johannes Pietsch u Beču u obitelji austrijskoj IT stručnjaka i filipinske kuharice, a kao dijete preselio se u Dubai, gdje se upoznao s pop-glazbom na karaoke-zabavama te operom. S 19 godina sudjelovao je u britanskom The Voiceu, gdje je pod mentorstvom will.I.ama došao do nokaut-faze. Kasnije se vratio u Austriju, gdje je upisao operno pjevanje na Glazbeno-umjetničkoj akademiji u Beču i sudjelovao u showu "Starmania", što je na koncu utjecalo na njegov glazbeni stil. "Wasted Love" je njegova prva pjesma u karijeri, a napisao ju je zajedno s bivšom austrijskom predstavnicom Teodorom Špirić (Teyom).

