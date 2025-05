Pršte reakcije na eksplozivni Lasagnin nastup u finalu Eurosonga: ''Pravi pobjednici!''

Zajednički nastup Baby Lasagne i Käärije oduševio je društvene mreže.

Nakon dva tjedna probe i četiri dana natjecanja, Eurosong 2025. je stigao do svoje velike završnice. U Baselu u St. Jakobshalleu, pred oko 10 tisuća ljudi, održalo se finale 69. izdanja Eurosonga.

U borbi za kristalni trofej u obliku mikrofona bili su predstavnici iz 26 europskih zemalja, no samo ona s najvećom podrškom žirija i publike upisat će se u povijest.

Kao što je bilo očekivano, duet pobjednika televotinga na zadnja dva izdanja Baby Lasagne i Käärije očekivano je oduševio društvene mreže.

"Nisam znao da ovo trebam", "Pravi pobjednici zadnje dvije godine. Bravo Švicarska!", "Ovo je bio prekrasan trenutak", pišu mnogi komentatori, tražeći broj na koji mogu glasovati i proglašavajući ovo najboljim nastupom ovogodišnjeg Eurosonga.

BABY LASAGNA, you always be famous.#Eurovision2025 — riicky 🇵🇹🇦🇱🇦🇹 (@rodrigoxsr) May 17, 2025

Omg Baby Lasagna & Kariia!!! Yasssss. The actual winners of the past two years. Well done Switzerland. #Eurovision2025 — Valdivia (@TheCorollary) May 17, 2025

KAARIJA AND BABY LASAGNA HELL YEAHHHHHH — moon ☾ LIVETWEETING EUROVISION (@mooniehae_) May 17, 2025

Baby Lasagna and Kaarija song was THE BEST song at #Eurovision2025 I hope it wins 😃 — Izu 🌠🇱🇹 (@izuruyu) May 17, 2025

That Kaarija and Baby Lasagna mashup and new song were insane! The graphics! The mix! And Baby dancing like Joost! WHOLE NEW LEVEL #Eurovision2025 — Ferdie Balderas (@indieferdie) May 17, 2025

Questo momento tra baby lasagna e cha cha cha è stato bellissimo #EscITA2025 #Eurovision2025 — Zoro90 (@Zoro__90) May 17, 2025

THE MASHUP BETWEEN BABY LASAGNA AND KÄÄRIJÄ WAS GO INCREDIBLY AMAZING OH WOW WOW — Lyah in the darkness ⚭🌷 (@Shel00kslikefvn) May 17, 2025

Kaarja e Baby Lasagna, il duetto di cui sapevo di avere il bisogno, il mio sogno si è avverato #Eurovision2025 #ESC2025 #EscITA2025 — Michael (@ItsMichael_93) May 17, 2025

Baby Lasagna Käärijä ganadores ❤️‍🔥 #Eurovision — mari 🌸 (@Maritxu330) May 17, 2025

Lo de Baby Lasagna y Kaarija? Menuda mezcla más buena han hecho!! #EurovisionRTVE — Rubén Santos (@RubenSantosL) May 17, 2025

Baby Lasagna and Käärijä is the mashup I didn’t know I needed — Louis (@iamlouiscl) May 17, 2025

El interval act de kaarija y baby lasagna no sólo se come a todas las actuaciones de hoy, sino que es la mejor actuación invitada de la historia de eurovision DE LEJOS



Créditos a Luca Hanni, es la hostia, tenía que haber ganado en 2019



#Eurovision2025 — IDV. (@whosjxx10) May 17, 2025

Baby Lasagna and Käärijä definitivamente fueron los robados de sus ediciones.



Lo mejor que se ha puesto en un middle en #Eurovision2025 — Beto Targaryen. Team Black. 🖤🐉👑 (@M69Beto) May 17, 2025

can we vote for Käärijä & Baby Lasagna?

👉🏻👈🏻❤️‍🔥 — ♡ Stefanie⁷ (@StefanieBe_) May 17, 2025

A kako vi gledate na ovaj nastup, pišite nam u komentarima!

