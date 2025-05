Izraelskoj predstavnici na Eurosongu život se promijenio iz temelja prije dvije godine!

Nakon prolaska u finale, na pozornicu se vratila Yuval Raphael, koja ponovno nije mogla izbjeći kritike tijekom izvedbe pjesme "New Day Will Rise".

Nakon dva tjedna probe i četiri dana natjecanja, Eurosong 2025. je stigao do svoje velike završnice. U Baselu u St. Jakobshalleu, pred oko 10 tisuća ljudi, održalo se finale 69. izdanja Eurosonga.

U borbi za kristalni trofej u obliku mikrofona bili su predstavnici iz 26 europskih zemalja, no samo onaj s najvećom podrškom žirija i publike upisat će se u povijest.

Ni ovoga puta Izraelka Yuval Raphael, šesta favoritkinja za pobjedu na Eurosongu s baladom "New Day Will Rise", nije mogla izbjeći zvižduke, no kako je sama priznala, naučila je blokirati loše komentare.

Yuval nije ni slutila kako će joj se 7. listopada 2023. godine promijeniti život. Taj vikend je išla na Nova Festival, a samo par sati kasnije, Hamas je izveo niz koordiniranih napada na nekoliko lokacija. Samo na Nova Festivalu poginule su 364 osobe, a Raphael je preživjela tako da se zajedno s 50 ljudi sakrila u proturaketno sklonište, u koji su počeli pucati naoružani borci.

