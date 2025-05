Incident na generalnoj probi drugog polufinala Eurosonga, interveniralo osiguranje!

Skupina od šest prosvjednika s palestinskim zastavama bila je prisiljeno napustiti dvoranu u Baselu tijekom generalne probe drugog polufinala Eurosonga.

Prije svakog live polufinala Eurosonga, natjecatelji imaju dvije tehničke probe i tri generalne probe kako bi se sam Eurosong odvijao s minimalnim brojem problema. Za dvije od tri generalne probe (ponedjeljak, srijeda i petak u 21:00 te utorak i četvrtak u 15:30 te subota u 14:00), organizatori prodaju ulaznice kako bi se omogućio eurovizijski doživljaj za što veći broj ljudi.

Tijekom treće generalne probe drugog polufinala, održano u četvrtak popodne, došlo je do incidenta zbog čega je moralo intervenirati osiguranje. Šest ljudi, među kojima su i članovi obitelji, čitavo vrijeme su ometali nastup izraelske predstavnice Yuval Raphael, koja nastupa s pjesmom "New Day Will Rise". Kako javljaju novinari akreditirani za Eurosong, imali su veliu palestinsku zastavu i zviždaljke, zbog čega su ih izbacili iz dvorane.

Une spectatrice présente dans la Halle Saint-Jacques lors de la répétition publique de la deuxième demi-finale de l’#Eurovision2025 m’a transmis cette vidéo sur laquelle ont entend les sifflets et protestations pendant le passage de la chanteuse d’Israël #Eurovision pic.twitter.com/2soUY9HuGb — Fabien Randanne (@fabrandanne) May 15, 2025

Organizatori su se ubrzo nakon incidenta javili i zahvalili osiguranju zbog brze reakcije.

Nezadovoljstvo nastupom izraelske predstavnice traje još od lani, kada su i Yuvalinu prethodnicu Eden Golan izviždali pred, tijekom i poslije nastupa te tijekom svakog pojavljivanja na ekranima, zbog čega su organizatori morali pojačati anti-booing sustav.

Istodobno, izraelski javni emiter KAN je prijavio prijetnji smrću kada je tijekom šetnje tirkiznim tepihom netko rukama imitirao rezanje vrata.

Nastup Izraela na Eurosongu nije samo tema nezadovoljstva eurovizijskih fanova, koji već drugu godinu zaredom zviždanjem i hukanjem izražavaju protest. Nedavno je više od 70 bivših eurovizijskih natjecatelja, među kojima su i pobjednici Eurosonga, potpisalo otvoreno pismo Europskoj radiodifuznoj uniji kojim se traži preispitivanje sudjelovanje ove zemlje na natjecanju. Osim njih, raspravu o sudjelovanju izraelske televizije tražili su i njihovi kolege iz Slovenije, Španjolske, Irske i Islanda.

Mnogi fanovi iznijeli su teoriju kako EBU ne želi rasprave o sudjelovanju Izraela zbog glavnog sponzora, tvrtke za proizvode za njegu kose MoroccanOil, koja potječe iz Izraela.

Same kritike Yuval ne dotiču.

"Da, mislim da to očekujem... Ali ovdje smo da pjevamo i dat ću sve od sebe pjevajući za sve," rekla je za NME. "Imala sam nekoliko proba na kojima smo dodali zvukove, kako bih mogla vježbati kada budu postojale smetnje u pozadini."

Smatrate li da Izrael treba nastupati na Eurosongu, pišite nam u komentarima!

