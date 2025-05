Tko su voditeljice Eurosonga ove godine? Jedna je bila u braku s jednim od najpoznatijih Talijana

Michelle Hunziker, Sandra Studer i Hazel Brugger dobile su zadatak da vode Eurosong 2025., koji se održava u Baselu.

Vrijeme praćenja nacionalnih izbora i koncerata diljem Europe kulminirat će u iduća četiri dana. U Baselu će u utorak prvim polufinalom započeti 69. izdanje Eurosonga, na kojem ove godine sudjeluju predstavnici iz 37 zemalja. U prvoj večeri nastupaju predstavnici iz 15 zemalja, a među njima je i hrvatski Marko Bošnjak.

Odgovoran zadatak da nas vode kroz Eurosong 2025. dobile su tri voditeljice - Hazel Brugger, Sandra Studer i Michelle Hunziker. Sve tri bit će prisutne u finalu, koje je na rasporedu u subotu 17. svibnja, dok će zbog Hunzikerinih obveza za talijanski Mediaset Brugger i Studer voditi dva polufinala.

Hazel Brugger 31-godišnja je nagrađivana stand-up komičarka i voditeljica. Rođena u SAD-u, odrasla je u blizini Züricha, a sada živi u regiji Darmstadt u Njemačkoj. Dobitnica je Njemačke nagrade za komediju, Salzburškog bika i Švicarske nagrade za komediju. Žiri njemačkog Kleinkunstpreisa nazvao ju je "kraljicom duhovitosti".

Michelle Hunziker odrasla je u Ostermundigenu u blizini Berna i jedna je od najpoznatijih osoba u Švicarskoj. Trenutačno 47-godišnja Hunziker radi kao TV voditeljica, a osim toga je i poduzetnica. U svojim mlađim danima Michelle je bila jedan od najpoznatijih modela, a njezinoj ljepoti tada nije odolio ni slavni šarmer Eros Ramazzotti, s kojim je bila u braku od 1998. do 2009. godine. Brak s Ramazzotijem toj rođenoj Švicarki donio je talijansko državljanstvo, ali i brojne voditeljske angažmane u velikim talijanskim TV kućama. Zajedno su dobili i kćer Auroru. Upravo je njoj Eros posvetio svoju kultnu pjesmu "L'aurore", dok je za Michelle napisao hit "Più bella cosa".

Njihovoj ljubavi presudio je kult Warriors of Light, čija je članica Michelle bila pet godina, a stroga pravila branila su joj seksualne odnose, alkohol, pušenje, pa čak i masturbiranje. Detalje o sekti, koju je napustila, otkrila je u svojoj biografiji "A Seemingly Perfect Life", u kojoj je, među ostalim, napisala i kako je živjela u uvjerenju da je Isusova sestra te reinkarnacija nacističke nevjeste. Ramazzotti joj je bezuspješno pokušavao ukazati na njihov loš utjecaj, no na kraju je to presudilo njihovu braku. Više pročitajte OVDJE.

Sandra Studer započela je svoju karijeru 1991. kao švicarska predstavnica na Euroviziiji. Pod umjetničkim imenom Sandra Simó osigurala je peto mjesto s pjesmom ''Canzone per te'', nakon čega je izgradila uspješnu karijeru kao pjevačica, glumica i voditeljica. O privatnom životu Sandre ne zna se puno, no poznato je da je od 1998. godine u sretnom odnosu s Lukom Mullerom te ima četvero djece.

