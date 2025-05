Eurosong uveo jednu novost, fanovi već traže ukidanje!

Vrijeme praćenja nacionalnih izbora i koncerata diljem Europe kulminirat će u naredna četiri dana. U Baselu u utorak prvim polufinalom će započeti 69. izdanje Eurosonga na kojem ove godine nastupaju predstavnici iz 37 zemalja. U prvoj večeri nastupaju predstavnici iz 15 zemalja, a među njima je i hrvatski Marko Bošnjak.

Marko Bošnjak - 2 Foto: Profimedia

Marko Bošnjak Foto: Afp

Marko Bošnjak - 1 Foto: Profimedia

Unatrag nekoliko godina organizatori su pokušali naći nove modele kako da učine rezultate zanimljivijima, a najbliže tome su bili 2023. godine, kada su tijekom prve generalne probe izveli sve natjecatelje na pozornicu i po uzoru na X Factor "objavljivali" finaliste. Međutim, nakon negativnih kritika eurovizijskih medija, britanska televizija BBC i Europska radiodifuzna unija (EBU) odustali su od ove ideje dva sata kasnije.

Loreen - 8 Foto: Afp

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se bradate žene s Eurosonga? Evo kako izgleda 11 godina nakon pobjede!

Sada, švicarska televizija SRG SSR pokušat će ponovno progurati novu metodu čitanja finalista. Kako se moglo otkriti na generalnoj probi prvog polufinala za žiri, odsad će se finalisti čitati na malo drugačiji način kako bi se povećala napetost. Na ekranu će se prikazivati tri zemlje, a voditeljice će pročitati koja od te tri prolazi dalje. Ovo nužno ne znači kako su te dvije zemlje odmah ispale, već da postoji mogućnost kako će biti nešto kasnije pročitane. Kada se dođe do čitanja posljednjeg desetog finalista, na ekranu će se prikazivati šest zemalja koje su ostale za popunjavanje tog jednog mjesta.

🗳️ The EBU has confirmed our earlier report on the #Eurovision semi-final qualifier announcement change.



For the first nine qualifiers, countries will be called in sets of three via split-screen, with one qualifying at a time. The final qualifier will be announced as normal. https://t.co/XmKxiWiMlO