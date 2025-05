Tko su najveći favoriti Eurosonga 2025.? Senzacija su u svojoj zemlji!

Uoči Eurosonga 2025. kladioničari su istaknuli svoje favorite, a to su predstavnici Švedske, Austrije i Francuske.

Vrijeme praćenja nacionalnih izbora i koncerata diljem Europe kulminirat će u iduća četiri dana. U Baselu će u utorak prvim polufinalom započeti 69. izdanje Eurosonga, na kojem ove godine sudjeluju predstavnici iz 37 zemalja. U prvoj večeri nastupaju predstavnici iz 15 zemalja, a među njima je i hrvatski Marko Bošnjak.

Upravo se u prvom polufinalu nalazi najveći favorit za pobjedu na Eurosongu, a to su švedski predstavnici, članovi grupe KAJ s pjesmom "Bara bada bastu", koji imaju čak 41 % šanse za pobjedu.

Riječ je o triju koji čine finski Šveđani Kevin Holmström, Axel Åhman i Jakob Norrgård, a u svojoj glazbi ukomponirali su različite žanrove poput popa, rocka, rapa, opere, disca i švedskog šlagera s humorom i satirom. Dolaze iz finske regije Ostrobotnije, u kojoj čak 51 % stanovništva govori posebni dijalekt švedskog jezika - vörå.

Eurosong 2025. kladionice Foto: Screenshot

Na švedsku Doru, Melodifestivalen, došli su na poziv izvršne producentice nakon skautiranja, a u ožujku je ta dotad nepoznata grupa osvojila televoting s rekordnim brojem glasova, što je naljutilo nekadašnjeg eurovizijskog pobjednika Månsa Zelmerlöwa, koji je vjerovao kako upravo on treba pobijediti.

Osvajanjem švedske Dore KAJ je postao senzacija u Švedskoj i Finskoj, gdje su se susreli s finskim predsjednikom, također finskim Šveđaninom Alexandrom Stubbom, a "Bara bada bastu" postala je prva švedska pjesma na švedskom jeziku od daleke 1998. godine, kada je još na snazi bilo pravilo o tome da svaka zemlja mora pjevati na svom jeziku.

KAJ - 5 Foto: Profimedia

KAJ - 2 Foto: Profimedia

Prema kladionicama, drugo mjesto trebao bi osvojiti austrijski predstavnik Johannes Pietsch, koji će pod umjetničkim imenom JJ nastupati s dubstep-opernom baladom "Wasted Love", koja je ustinu prava nasljednica pjesme "The Code" prošlogodišnjeg pobjednika Nema. Ovaj Austrijanac, koji je nedavno navršio 24 godine, prema kladioničarima ima 19 % mogućnosti za pobjedu.

JJ, Austrija - 2 Foto: Profimedia

Rođen je u Beču u obitelji austrijskoj IT stručnjaka i filipinske kuharice, a kao dijete preselio se u Dubai, gdje se upoznao s pop-glazbom na karaoke-zabavama te operom. S 19 godina sudjelovao je u britanskom The Voiceu, gdje je pod mentorstvom will.I.ama došao do nokaut-faze. Kasnije se vratio u Austriju, gdje je upisao operno pjevanje na Glazbeno-umjetničkoj akademiji u Beču i sudjelovao u showu "Starmania", što je na koncu utjecalo na njegov glazbeni stil. "Wasted Love" je njegova prva pjesma u karijeri, a napisao ju je zajedno s bivšom austrijskom predstavnicom Teodorom Špirić (Teyom).

JJ, Austrija - 1 Foto: Profimedia

JJ, Austrija - 3 Foto: Profimedia

Kao treću favoritkinju, sa 6 % mogućnosti za pobjedu, kladioničari vide trenutačno jednu od najpopularnijih francuskih pjevačica Louane. Emotivnu baladu "maman" posvetila je svojoj majci, koja je preminula 2014., kada je Louane imala samo 17 godina, a također odražava Louaneinu transformaciju iz kćeri u majku te naglašava cikličku prirodu života.

Louane - 2 Foto: Profimedia

"To je veza između moje majke, koja je nažalost preminula, i moje kćeri, koja nažalost nije upoznala svoju baku. To je ciklus koji govori o tome da je moj život sada bolji, osjećam se dobro i istovremeno imam ovu apsolutno prekrasnu vezu", izjavila je Louane u jednom intervjuu te dodala kako je pronašla unutarnji mir i svrhu kroz majčinstvo i prepoznala utjecaj svoje majke na vlastiti identitet.

Louane - 1 Foto: Profimedia

Louane - 3 Foto: Profimedia

Među pet kladioničarskih favorita nalaze se još i Izraelka Yuval Raphael (4 %) i Belgijac Red Sebastian (4 %).

A što vi mislite o favoritima, pišite nam u komentarima ispod teksta!

