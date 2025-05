Sve što trebate znati o drugom polufinalu Eurosonga na jednom mjestu!

Večeras se održava drugo polufinale Eurosonga, evo tko nastupa i sve ostale bitne informacije.

Pred nama je i druga polufinalna večer Eurosonga. Nakon što je ovog utorka odabrano 10 zemalja koje idu u finale, večeras ćemo saznati i preostalih 10 koje se uz 6 država s direktnim plasmanom u finale natječu za trofej ove subote.

Podsjetimo, naš Marko Bošnjak nije prošao u finale, a tko se plasirao pogledajte OVDJE.

Marko je nakon Eurosonga podijelio podulju emotivnu ispovijest na Instagramu, pročitajte ju OVDJE.

Emisija počinje u 21 sat na Prvom programu HTV-a i na platformi HRTi. Također, dostupan je bio i prijenos na službenom YouTube kanalu Eurosonga.

Voditeljice emisije su Hazel Brugger i Sandra Studer. Hazel je švicarsko-američka pjesnikinja, komičarka i voditeljica, dok je Sandra švicarska TV voditeljica i pjevačica koja je predstavljala Švicarsku na Eurosongu 1991. godine i osvojila peto mjesto. Više o njima pročitajte OVDJE.

Gledatelji u zemljama sudionicama Eurosonga mogu glasati telefonom, SMS-om, putem službene aplikacije Eurosonga, kao i na internetskoj stranici www.esc.vote.

Pozivom na broj 061 55 + redni broj pjesme (01-15) / u finalu (01-26)

SMS-om na 666777 s rednim brojem pjesme (01-15) / u finalu (01-26)

Službena aplikacija Eurosonga

Online glasovanje putem stranice esc.vote

Više o glasanju čitajte OVDJE

A evo i tko nastupa drugu polufinalnu večer. Osim 16 izvođača koji se natječu za jedno od 10 mjesta u velikom finalu, vidjet ćemo i nastupe predstavnika Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Njemačke.

1. Australija: Go-Jo – Milkshake Man

Go-Jo - 3 Foto: Profimedia

Polufinale je svojim nastupom otvorio australski predstavnik Go-Jo, čija je pjesma "Milkshake Man" jedna od onih koje su u temi 69. Eurosonga.

2. Crna Gora: Nina Žižić – Dobrodošli

Nina Žižić - 2 Foto: Profimedia

Nakon 12 godina od svog prvog nastupa, na pozornicu Eurosonga se vraća crnogorska pjevačica Nina Žižić, koja je u dvoranu unijela bondovsku dramatiku s baladom "Dobrodošli".

3. Irska: Emmy – Laika Party

Emmy - 3 Foto: Profimedia

Norveška pjevačica Emmy, koja predstavlja Irsku, a da nema neke prevelike veze s tom zemljom, na pozornicu je donijela veliki DJ pult i pjesmom "Laika Party" o najpoznatijem psu u sevmiru rasplesala publiku.

4. Latvija: Tautumeitas – Bur man laimi

Tautumeitas - 3 Foto: Profimedia

Dašak etna i baltičkih vila na pozornicu Eurosonga donio je latvijski sastav Tautumeitas s pjesmom "Bur man laimi", čiji se naziv na hrvatski može prevesti kao "Prizovi mi sreću". Ova zanimljiva pjesma spaja modernu produkciju s tradicijskom latvijskom glazbom, te prenosi snažnu poruku o otpornosti, samospoznaji i unutarnjoj snazi.

5. Armenija: Parg – Survivor

Parg - 2 Foto: Profimedia

Armenski predstavnik Parg, čija pjesma "Survivor" govori o otpornosti, unutarnjoj snazi i nepokolebljivosti u suočavanju s izazovima, razbudio je publiku u Baselu snažnim rock elementima u kojoj je ukorporirao i dijelove armenskog melosa.

6. Austrija: JJ – Wasted Love

JJ - 2 Foto: Profimedia

Austrijski predstavnik JJ svojom pjesmom "Wasted Love" u kojoj kombinira operu i dubstep išao je stopama prošlogodišnjeg švicarskog predstavnika Neme, a za Basel je pripremio zanimljiv nastup u koji je uključen i - brod.

Ujedinjeno Kraljevstvo: Remember Monday - What The Hell Just Happened?

Remember Monday - 3 Foto: Profimedia

Državu koja ide direktno u finale, Ujedinjeno Kraljevstvo, predstavile su i tri članice grupe Remember Monday pa raasplesale cijelu dvoranu.

7. Grčka: Klavdia – Asteromata

Klavdia - 3 Foto: Profimedia

Snažnu baladu "Asteromata", koja je inspirirana sudbinama pontskih Grka koji su pobjegli pred turskim vlastima, na pozornicu u Baselu je donijela Grkinja Klavdia, i sama potomkinja pontskih Grka. Priču o protjerivanju joj je ispričala njezina baka, koja se sama nalazila među pontskim Grcima koji su prebjegli u Sovjetski Savez.

8. Litva: Katarsis – Tavo akys

Katarsis - 1 Foto: Profimedia

Litavci su ove godine za Eurosong odabrali mladi bend Katarsis, čija pjesma "Tavo akys" progovara o emocionalnoj boli i unutarnjem slomu, a tužnu atmosferu su prenijeli i na pozornicu.

9. Malta: Miriana Conte – Serving

Miriana Conte - 1 Foto: Profimedia

Veliku eksploziju u baselskoj dvorani i oduševljenje fanove je izazvala malteška predstavnica Miriana Conte, čija je pjesma "Serving" već mjesecima meta prijepora između Malte i EBU-a. Naime, pjesma se isprva zvala "Kant", što s malteškog na hrvatski znači "Pjevati", no zbog izgovora koji se kosi s jednom vulgarnom engleskom riječi, EBU je uvažio protest britanske televizije BBC i tražio promjenu teksta. Unatoč prigovorima, Maltežanka je propustila i preimenovala singl u "Serving".

10. Gruzija: Mariam Shengelia – Freedom

Mariam Shengelia - 2 Foto: Profimedia

Domoljubnu pjesmu "Freedom", u koju su ukorporirani i elementi narodnog melosa", izvela je gruzijska predstavnica Mariam Shengelia, koju gruzijski eurovizijski fanovi već mjesecima optužuju kako je do Eurosonga došla zbog potpore glavnoj gruzijskoj stranci, proruskom Gruzijskom snu. Unatoč nedostatku potpore svojih zemljaka, Mariam i delegacija su pripremili futuristički nastup u koji su uključili i plesače tradicionalnog plesa.

Francuska: Louane - Maman.

Louane - 3 Foto: Profimedia

Još jednu državu koja ide direktno u finale, Francusku, predstavila je emotivna Louane.

11. Danska: Sissal – Hallucination

Sissal - 1 Foto: Profimedia

Danska predstavnica Sissal je rasplesala dvoranu s europop brzom pjesmom "Hallucination", a na pozornicu je došla u plavom trikou koji uvelike podsjeća na boju dresova nogometne reprezentacije svojih rodnih Farskih otoka.

12. Češka: Adonxs – Kiss Kiss Goodbye

Adonxs - 4 Foto: Profimedia

Slovak s češkom adresom Adonxs ove godine pokušava uvesti Češku u finale s emocionalnom pjesmom "Kiss Kiss Goodbye" u kojoj opisuje kako se nosio s ocem koji ga je napustio kada je bio dijete.

13. Luksemburg: Laura Thorn – La poupée monte le son

Laura Thorn - 3 Foto: Profimedia

Luksemburg je ove godine odlučio odati počast preminuloj pjevačici France Gall, koja je daleke 1965. pobijedila na Eurosongu s pjesmom "Poupée de cire, poupée de son". Ovogodišnja luksemburška pjesma "Poupée de cire, poupée de son" (hrv. Lutka gasi zvuk) u izvedbi mlade Laure Thorn predstavljena je kao hommage sada već kultnoj eurovizijskoj pobjednici, a i sam nastup odisao je nekim davnim vremenima.

14. Izrael: Yuval Raphael – New Day Will Rise

Yuval Raphael - 2 Foto: Profimedia

Izrael, čiji nastup na ovogodišnjem Eurosongu i dalje izaziva polemike, što je dovelo i do peticije bivših eurovizijskih natjecatelja uz zahtjev za diskvalifikaciju, u Basel je poslao Yuval Raphael s baladom "New Day Will Rise". U pitanju je pjevačica koja je bila jedna od ozlijeđenih u napadu Hamasa na glazbeni festival Nova 7. listopada 2023. godine, a preživjela je skrivajući se ispod tijela preminulih sudionika.

Njemačka: Abor & Tynna - Baller

Abor & Tynna - 2 Foto: Profimedia

Posljednju državu direktno plasiranu u finale Eurosonga predstavio je duo Abor & Tynna.

15. Srbija: Princ – Mila

Princ - 1 Foto: Profimedia

Vrlo emocionalni nastup, u čijem nastajanju je sudjelovao i plesač Diego Siqueira koji je nedavno dobio hrvatsku putovnicu, priredio je srpski predstavnik Princ za baladu "Mila". U odnosu na Pesmu za Evroiziju, održanom krajem veljače, "Mila" je doživjela blagi revamp u produkciji za koju je zaslužan Željko Joksimović.

16. Finska: Erika Vikman – Ich komme

Erika Vikman - 2 Foto: Profimedia

Jedna od najspominjanijih natjecatelja ovogodišnjeg Eurosonga, Finkinja Erika Vikman, koja se prije nekoliko mjeseci požalila na cenzuru EBU-a, zapalila je pozornicu nastupom za pjesmu "Ich komme". Singl, koji slavi žensku slobodu, još ranije je osvojio eurovizijske fanove, a sudeći prema reakcijama, ni publika nije ostala imuna.

