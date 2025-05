Na društvenim mrežama raspravlja se o jednom od favorita Eurosonga!

Veliki glazbeni spektakl u Švicarskoj se nastavlja! Nakon što je u utorak odabrano prvih deset finalista, večeras se drugim polufinalom u Baselu u dvorani St. Jakobshalle nastavlja 69. izdanje Eurosonga.

Šesnaest zemalja bori se za ulaz u veliko finale u subotu, a među njima je i Austrija koju predstavlja JJ s dubstep-opernom pjesmom "Wasted Love".

Međutim, jedan od favorita Eurosonga je izazvao pomiješane reakcije na društvenim mrežama. I dok neki zazivaju pobjedu, drugi ga ne vide kao nasljednika Neme.

"Mrzim ovo napisati, ali Austrija ne pobjeđuje", "OK Austrija, mislim da ovo pobjeđuje, ali ovaj nastup ne funkcionira", "Pjesma iz Grčke me puno više dirnula nego iz Austrije, iskreno, nastup je loš", "Mislio sam da će se netko našaliti kako je austrijsko more poput australskog i armenskog mora koje su im ostavili, lol", "Nastup je vrhunski. Ježim se tri minute", mogu se naći među komentarima na X-u.

Ok Austria I think should win but that staging just did not work for me. 1. I hated the black and white- too much contrast to tell what was actually happening at some points and 2. The camera angles at some points were just not hitting or helping the illusion #Eurovision2025