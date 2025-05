Glavna tema Eurosonga su voditeljice, razlog su outfiti: "Kao da su je pretvorile u ribu"

Voditeljice Hazel Brugger i Sandra Studer na meti su kritika zbog kostima napravljenih od recikliranih materijala.

Veliki glazbeni spektakl u Švicarskoj se nastavlja! Nakon što je u utorak odabrano prvih deset finalista, večeras se drugim polufinalom u Baselu u dvorani St. Jakobshalle nastavlja 69. izdanje Eurosonga.

Šesnaest zemalja bori se za ulaz u veliko finale u subotu, a kao i u utorak, drugo polufinale vode Hazel Brugger i Sandra Studer.

Međutim, modni odabir za voditeljice u drugom polufinalu i nije bio najsretniji, jer ih korisnici X-a uvelike kritiziraju na društvenim mrežama.

Hazel Brugger i Sandra Studer - 3 Foto: Afp

Hazel Brugger i Sandra Studer - 2 Foto: Afp

"Šljokice tako velike? Nikad ih nisam vidjela takve prije. Kao da su je pretvorile u ribu", "Ove voditeljice su očaj", "Zašto je odjeća voditeljica tako čudna?", "To je odjeća napravljena od recikliranih materijala, tj. od smeća. Objašnjava mnogo", "Odjel za kostime: Koliko šljokica želite? Voditeljice: Da", "Nagrada za najgore kostime voditelja na Eurosongu ide...", samo je dio negativnih komentara na voditeljice.

Sequins so big? Ive never seen them before.. It’s almost like she turned into a fish with fish scales 😅



Brunette is basically underdressed now #Hosts #Eurovision — Kim (@_kim_mik) May 15, 2025

These Swiss hosts are dreadful #eurovision — paDame Lady Jaz (@ladyjazmana) May 15, 2025

Why are the hosts' dresses so weird? Tuesday and now also today 😳 #Eurovision — Monika Pokludová (@Niikkaa90) May 15, 2025

These are some recycled clothes i.e. made from trash .. that explains a lot 😄 — Łukasz 🇫🇷🇦🇱🇮🇹 | 🐲🇵🇱 (@eurovibez) May 15, 2025

Wardrobe department: How much sparkle do you want in your outfits?



Hosts: Yes#eurovision — lou 🌻 (@irlandeloupoint) May 15, 2025

And the award for the most ugliest outfits ever, worn by hosts of Eurovision goes to …… #songfestival #Eurovision2025 — Brasslady (@Brasslady2) May 15, 2025

Vatreni pratitelji Eurosonga mogli su primijetiti i kako je Studer promijenila kostim u odnosu na večer prije, kada je bila generalna proba, a taj kostim je bio sličan Bruggerinom.

Hazel Brugger i Sandra Studer Foto: Profimedia

Kako vi gledate na kostime voditeljica, pišite nam u komentarima!

Više o njima saznajte OVDJE.

