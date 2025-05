Prodaje se! Bacite pogled na kultnu kuću Kardashiana koju svi dobro pamte iz njihova realityja!

Prodaje se najpoznatija vila na svijetu, u njoj su snimljene stotine epizoda reality showa ''Keeping Up with the Kardashians''.

Reality-zvijezda Kris Jenner spremna je rastati se od svoje kultne vile u Hidden Hillsu, u kojoj se godinama snimao reality show ''Keeping Up with the Kardashians''.

Kris ju je stavila na tržište za 13,5 milijuna dolara.

Raskošna vila služila je kao dom obitelji Kardashian više od desetljeća i redovito se pojavljivala u epizodama realityja, a obožavatelji "Keeping Up with the Kardashians" odmah će prepoznati dramatičan crno-bijeli ulaz u vilu sa šest spavaćih soba, koji ima dva velika stubišta koja vode do drugog kata.

Obitelj Kardashian u kuhinji - 3 Foto: Profimedia

Vila Kris Jenner Foto: Youtube

Kris je kupila kuću sa svojim tada suprugom Bruceom Jennerom za četiri milijuna dolara 2010. godine.

Međutim, u 15 godina otkako je kupila kuću Krisin život dramatično se promijenio, kao i životi njezine djece, a u toj kući nitko od njih više ne živi.

Tomer Fridman, osnivač kompanije The Fridman Group, koja prodaje nekretninu, za Daily Mail je rekao:

''Tijekom godina kuća je doživjela nevjerojatnu evoluciju u ukusu i stilu, čemu su gledatelji svjedočili iz sezone u sezonu tijekom njezina emitiranja. Svaki detalj, sve do kamina, odražava osobni dodir vlasnika. Ono što je najupečatljivije je koliko su autentično živjeli u prostoru. To nije bila samo kuća, to je doista bio njihov dom.''

Obitelj Kardashian u kuhinji - 2 Foto: Profimedia

Glavna spavaća soba uključuje kamin, bar, spa-kadu s parnim tušem, privatnu teretanu i balkon s pogledom na imanje.

Mnogi se sjećaju i Krisina ureda, koji je uređen u tamnom tonu.

Još jedna jedinstvena značajka kuće je da ima ugrađeni aparat za zamrznuti jogurt.

Neke od najpoznatijih scena snimljene su upravo u toj kuhinji.

Obitelj Kardashian u kuhinji - 1 Foto: Profimedia

''Dom je dizajniran za život: i da, kultni aparat za zamrznuti jogurt u kuhinji još uvijek je tu, spreman da u njemu uživa sljedeća obitelj'', rekao je Fridman.

Kada je obitelj odlučila prodati kuću, doveli su Ryana Saghiana da unese svemirski suvremeni izgled. Saghian ju je renovirao u nježne neutralne boje, ažurirao rasvjetna tijela i pripremio kolekciju namještaja po narudžbi.

Kris Jenner - 2 Foto: Kris Jenner/Instagram

Kako kuća sada izgleda iznutra, pogledajte OVDJE.

''S obzirom na značaj kuće u povijesti pop-kulture i razinu pompe koja je okružuje, izuzetno vodimo računa o tome tko obilazi imanje. Svaki potencijalni kupac temeljito je provjeren; dokaz o sredstvima, istinska namjera i duboko poštovanje za ostavštinu kuće nisu predmet pregovaranja. Ovdje se radi o pronalaženju pravog upravitelja za doista legendarnu nekretninu. Do sada su svi koji su ušli kroz vrata bili ne samo kvalificirani već i blisko upoznati s pričom doma'', dodao je Fridman.

