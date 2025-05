Fanovi Eurosonga raspravljaju: Jesu li cenzurirani zvižduci kad je pjevala izraelska predstavnica?

Nastup izraelske predstavnice Yuval Raphael na Eurosongu još ranije je izazvao velike polemike.

Veliki glazbeni spektakl u Švicarskoj se nastavlja! Nakon što je u utorak odabrano prvih deset finalista, drugim polufinalom u Baselu u dvorani St. Jakobshalle nastavilo se 69. izdanje Eurosonga.

Šesnaest zemalja borilo se za ulaz u veliko finale u subotu, a među njima je bio i Izrael koji predstavlja Yuval Raphael s baladom "New Day Will Rise".

Yuval Raphael - 2 Foto: Profimedia

Yuval Raphael - 4 Foto: Afp

Yuval Raphael - 1 Foto: Profimedia

Nastup ove kontroverzne zemlje već dvije godine izaziva napetosti na Eurosongu, zbog bombardiranja Palestinaca u Gazi, zbog čega su Yuval i njezina prethodnica Eden Golan su bile izviždane.

Reakcije na nastup izazvalo su podijeljene reakcije. I dok ima onih koji su je proglasili pobjednicom, ima dosta komentara koji su uočili kako je korišten anti-booing sustav kako bi se spriječilo emitiranja zviždanja i hukanja tijekom prijenosa.

Yuval Raphael - 2 Foto: Afp

Yuval Raphael - 2 Foto: Profimedia

Yuval Raphael - 2 Foto: Youtube

"Znači, opet lažni aplauzi za Izrael na Eurosong? Zašto opet namještaju publiku?", "Hoće li opet namjestiti glasanje?", "Ne znam je li švedska televizija ili EBU taj koji je dodao navijanje i pljesak za Izrael jer se može čuti stvarna publika u audio klipu", dio je komentara na nastup.

So, fake applause again for Israel in Eurovision? Why are they rigging the audience so much? — Kratos' left eye. 🇱🇻 (@Zinghar_real) May 15, 2025

bem, israel - que está se apresentando - pode participar pq é um país né 🤠 https://t.co/5Qw5UuCIKJ — itsaflecha (@itsaflecha) May 15, 2025

Is Israel gonna rig the votes again? pic.twitter.com/BE4fjAeMpu — plebne (@plebnep) May 15, 2025

Idk if it was Swedish tv or EBU that added cheers and applause for Israel because u could tell the real Audience from audio clip #Eurovision2025 — DragonScaleAudio (@DragonscaleA) May 15, 2025

did i hear israel skipping a word or am i deaf lolol , masking the voice crack with skipping 'pain' ... #eurovision — i love married men (@ma777ddy) May 15, 2025

Por favor puden dejar de ir Israel a Eurivision?



Es que de verdad se puto politiza todo



Yo lo siento pero ni agresor ni agredido deberían participar



Es que es una vergüenza que participe como si nada — La Weii 💙🎶 (@Loixy19) May 15, 2025

Neki koji prate prijenos na talijanskoj televiziji Rai uočili su kako komentatori Gabriele Corsi i BigMamma nisu uopće predstavili niti komentirali izraelski nastup. Italija je lani bila jedna od zemalja koja je dala 12 bodova izraelskoj pjesmi, no mnogi smatraju kako je u pitanju masovno kupovanje SIM kartica, financirano od izraelske vlade. To se dogodilo u više zemalja, zbog koje su neke tražile istragu.

#Eurovision2025 Italian announcers didn't even comment Israel and didn't introduce her.

Italy supports Palestine !!! — mav(is) || metal arc (@theyk1lledmav) May 15, 2025

Što mislite o ovoj cenzuri, pišite nam u komentarima!

Tijekom nastupa Izraela na generalnoj probi je došlo do incidenta, a više o tome pročitajte OVDJE.

