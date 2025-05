Marko Bošnjak nije prošao u finale Eurosonga! Evo tko se sve plasirao u veliku završnicu

U prvom polufinalu Eurosonga 2025. godine nastupilo je 15 zemalja među kojima i Hrvatska.

U finale iz prvog polufinala idu: Norveška, Albanija, Švedska, Island, Nizozemska, Poljska, San Marino, Estonija, Portugal i Ukrajina. Naš Marko nažalost nije prošao u finale.

Marko Bošnjak Foto: Afp

Emisija je počela u 21 sat na Prvom programu HTV-a i na platformi HRTi. Također, dostupan je bio i prijenos na službenom YouTube kanalu Eurosonga.

Prvo polufinale Eurosonga počelo je jodlanjem prošlogodišnje pobjedničke pjesme ''The Code''.

Voditeljice emisije bile su Hazel Brugger i Sandra Studer. Hazel je švicarsko-američka pjesnikinja, komičarka i voditeljica, dok je Sandra švicarska TV voditeljica i pjevačica koja je predstavljala Švicarsku na Eurosongu 1991. godine i osvojila peto mjesto. Više o njima pročitajte OVDJE.

Od 15 zemalja koje su nastupile 10 ih je prošlo dalje, a gledatelji su imali priliku vidjeti i nastupe predstavnika Italije, Švicarske i Španjolske koji direktno idu u veliko finale. Večeras je nastupio i naš predstavnik Marko Bošnjak s pjesmom ''Poison Cake''. Što je rekao na kladionice uoči polufinala, pogledajte OVDJE, a koji po redu nastupio pogledajte OVDJE.

Gledatelji u zemljama sudionicama Eurosonga mogli su glasati telefonom, SMS-om, putem službene aplikacije Eurosonga, kao i na internetskoj stranici www.esc.vote.

Hrvatski gledatelji nisu mogli glasati za našeg predstavnika, ali u prvoj polufinalnoj, kao i u finalnoj večeri mogu glasati za druge natjecatelje.

Pozivom na broj 061 55 + redni broj pjesme (01-15) / u finalu (01-26)

SMS-om na 666777 s rednim brojem pjesme (01-15) / u finalu (01-26)

Službena aplikacija Eurosonga

Online glasovanje putem stranice esc.vote

1. Island: VÆB – RÓA

VÆB - 1 Foto: Profimedia

Veliko otvaranje Eurosonga 2025. pripalo je islandskom duu Væb, kojeg čine braća Hálfdán Helgi i Matthías Davíð Matthíasson, s pjesmom "Róa".

2. Poljska: Justyna Steczkowska – GAJA

Justyna Steczkowska - 2 Foto: Profimedia

Snažnom pjesmom "GAJA" u kojoj je iskombinirala modernu produkciju i slavenski etnomelos, pred prepunim gledalištem se predstavila poljska predstavnica Justyna Steczkowska, koja se na natjecanje vratila nakon točno 30 godina od svog prvog nastupa, oborivši rekord u razlici između dva sudjelovanja.

3. Slovenija: Klemen – How Much Time Do We Have Left

Klemen - 2 Foto: Profimedia

Emotivnom baladom o svojoj supruzi i njezinoj borbi za zdravlje "How Much Time Do We Have Left Together" predstavio se slovenski komičar i voditelj Klemen Slakonja.

4. Estonija: Tommy Cash – Espresso Macchiato

Tommy Cash - 3 Foto: Profimedia

Trenutno najveća estonska glazbena zvijezda Tommy Cash nastupio je kao četvrti u prvom polufinalu s pjesmom "Espresso Macchiato", zbog koje su talijanski političari zazivali izbacivanje Estonije jer "vrijeđa Talijane".

Španjolska: Melody – ESA DIVA

Melody - 3 Foto: Profimedia

Prvu od država koja se direktno plasira u finale predstavila je zgodna Melody. Na pozornicu je izašla u sićušnom kostimu o kojem će se sigurno pričati.

5. Ukrajina: Ziferblat – Bird of Pray

Ziferblat - 3 Foto: Profimedia

S pjesmom "Bird of Pray", koja je mnoge podsjetila na kasnije radove grupe The Beatles, publici se predstavio ukrajinski trio Ziferblat, kojeg čine Fedir Hodakov i braća blizanci Daniil i Valentin Leshchynskyi. Ova ukrajinska trojka umalo nije došla zato što ukrajinske vlasti nisu ranije dale dozvolu za izlazak iz zemlje.

6. Švedska: KAJ – Bara Bada Bast

KAJ - 4 Foto: Profimedia

Najveći ovogodišnji favorit za pobjedu, ako se pita kladioničare, jest švedsko-finska grupa KAJ. Njihova zanimljiva pjesma "Bara bada bastu", inače prva švedska pjesma na švedskom jeziku od 1998. godine, polako je osvojila naklonost fanova, pretekavši i pobjednika Eurosonga iz 2015. Månsa Zelmerlöwa.

7. Portugal: NAPA – Deslocado

NAPA - 2 Foto: Profimedia

Intimnu baladu "Deslocado", o ljudima koji su primorani preseliti iz svog rodnog kraja iz različitih razloga izveo je portugalski sastav Napa, koji dolazi s Madeire, istog onog kao i Cristiano Ronaldo.

8. Norveška: Kyle Alessandro – Lighter,

Kyle Alessandro - 1 Foto: Profimedia

Najmlađi natjecatelj ove godine je Norvežanin Kyle Alessandro, koji je početkom ožujka navršio 19 godina, a svoju zemlju je predstavio s plesnom pjesmom "Lighter".

9. Belgija: Red Sebastian – Strobe Lights

Red Sebastian - 2 Foto: Profimedia

Tamnu electropop himnu "Strobe Lights" na pozornicu Eurosonga je donio Belgijac Red Sebastian i barem na tri minute nad odveo u noćni klub.

Italija: Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

Lucio Corsi - 2 Foto: Profimedia

Italija se plasira direktno u finale, a priliku da ih predstavlja ove je godine dobio osebujni Lucio Corsi.

10. Azerbajdžan: Mamagama - Run With U

Mamagama - 2 Foto: Profimedia

Daleku kavkasku državu Azerbajdžan ove godine je predstavio tri Mamagama s pjesmom "Run With U", pripredivši nam vizualni spektakl.

11. San Marino: Gabry Ponte – Tutta L’Italia

Gabry Ponte - 1 Foto: Profimedia

Jedan od bivših članova talijanskog sastava Eiffel 65, DJ Gabry Ponte, zapalio je pozornicu Eurosonga s pjesmom "Tutta l'Italia". I dok ova pjesma slavi Italiju i njezinu kulturu i utjecaj na svijet, najstariji ovogodišnji sudionik je predstavio - San Marino.

12. Albanija: Shkodra Elektronike – Zjerm

Shkodra Elektronike - 1 Foto: Profimedia

Među glavnim favoritima fanova ovogodišnjeg Eurosonga jest i albanski duo Shkodra Elektronike, koji je u svojoj pjesmi "Zjerm" (hrv. Vatra) imao interesantnu kombinaciju elektronike i narodnog melosa.

13. Nizozemska: Claude – C’est La Vie

Claude - 2 Foto: Profimedia

Priliku da predstavi Nizozemsku, koja je prošle godine uoči finala diskvalificirana, dobio je Claude s pjesmom "C'est la vie". Pjevač rođen u Demokratskoj Republici Kongo izveo je skladbu napisanu na engleskom i francuskom jeziku.

14. Hrvatska: Marko Bošnjak – Poison Cake

Marko Bošnjak Foto: Afp

Predzadnji u prvom polufinalu je nastupao hrvatski predstavnik Marko Bošnjak s pjesmom "Poison Cake", a nastup u Baselu se uvelike razlikovao od onoga u Opatiji na Dori prije tri mjeseca i time razoružao kritičare.

''Hvala, Europo'', viknuo je nakon nastupa.

Marko Bošnjak Foto: Afp

Švicarska: Zoë Më – Voyage

Zoë Më - 2 Foto: Afp

Prije posljednjeg nastupa za koji se glasa, predstavila se i treća država koja ima direktni prolazak u finale - zemlja domaćin, Švicarska. Uspjeh Neme pokušat će ponoviti mlada Zoë.

15. Cipar: Theo Evan – Shh

Theo Evan - 3 Foto: Profimedia

Natjecateljski dio večeri zatvorio je ciparski predstavnik Theo Evan, koji je tijekom izvedbe pjesme "Shh" izveo brojne vratolomije.

Celine Dion obratila se emotivnom videoporukom obožavateljima u prvom polufinalu Eurosonga.

"Više od svega bih voljela da sam mogla biti s vama večeras. Švicarska mi je dala šansu da budem dio nečeg tako predivnog", rekla je u poruci glazbenica koja je predstavljala Švicarsku 1988. godine u Dublinu i pobijedila.

"Sad 37 godina kasnije, tako mi je lijepo vidjeti da Švicarska opet pobjeđuje i domaćin je Eurosong", poručila je Celine.