Je li ovo pobjednički nastup Eurosonga? Društvene mreže gore od komentara!

Po svim očekivanjima, švedski predstavnici, grupa Kaj sve je oduševila.

Vrijeme praćenja nacionalnih izbora i koncerata diljem Europe kulminirat će u iduća četiri dana. U Baselu će u utorak prvim polufinalom započeti 69. izdanje Eurosonga, na kojem ove godine sudjeluju predstavnici iz 37 zemalja. U prvoj večeri nastupaju predstavnici iz 15 zemalja, a među njima je i hrvatski Marko Bošnjak.

Glavni favoriti ovogodišnjeg natjecanja, finsko-švedska grupa Kaj nije razočarala svojim nastupom u polufinalu.

Njihova "Bara bada bastu" kompletno je rasplesala dvoranu St. Jakobshalle, a da je Švedska eurovizijski powerhouse, potvrđuju i komentari s X-a.

"Povlačim što sam ranije rekao, Švedska će najvjerojatnije pobijediti!", "Vidimo se u Stockholmu 2026. ", "Sve u vezi "Bara bada bastu" je savršeno. Veoma zasluženi pobjednici", "Ako Švedska nije powerhouse natjecanja, ne znam tko je", pišu na društvenoj mreži X.

I take it back.. Sweden will probably win it! What a fun song #eurovision — Doireann (@Doirs19) May 13, 2025

well unfortunately sweden have gone and done it again see u stockholm 2026 — sam (@taefvz) May 13, 2025

Bara Bada Bastu is a banger! 👏🏻 #Eurovision sweden — Apolonija (@Apolonija_13) May 13, 2025

#Eurovision2025 Sweden's song is a right tune, but I can't help but sing baldy bastard along with the chorus — flettybetty (@ciranna) May 13, 2025

Literally EVERYTHING from Bara Bada Bastu is perfect, the singing is good, the music is catchy, the dancing is awesome and the staging is top tier. Wonderful camera work as well. Deserved winners. #Eurovision2025 #eurovision #sweden #kaj — Eurovision Partygirl 💚💙 (@Eurovisiongirly) May 13, 2025

Yeah Sweden have got this in the bag haven't they, Bara Bara Bastu is a masterpiece #Eurovision2025 — Andrew (@_AndrewKM) May 13, 2025

Sweden is pretty damn fun but I am so tired of them winning every time #Eurovision #Eurovision2025 — 🌻 (@avonnlea) May 13, 2025

We need to agree that if #Sweden win again this year, they need to start paying their way around here and become a ‘Big’ member. #eurovisionpic.twitter.com/a4i8ty18p3 — Ben Cooper-Cain (@jnoley) May 13, 2025

If Sweden isn’t a powerhouse in this contest, then I don’t know who is. #Eurovision — Pāps (@misak_pa) May 13, 2025

A što vi mislite o favoritima, pišite nam u komentarima ispod teksta!

Kako danas izgleda pobjednica Eurosonga 2018. Netta Barzilai, pogledajte OVDJE.

Hrvatska dvije godine nije nastupala na Eurosongu, a više o razlozima pročitajte OVDJE.

Kako će voditeljice pročitati finaliste, otkrijte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ana Gruica Uglešić objavila je fotku sa sadašnjim suprugom i bivšim partnerom, imala je baš poseban razlog!

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Nekad i sad Nakon drastične transformacije mnogi ovu pjevačicu nisu prepoznali na prvu!

Pogledaji ovo Celebrity Više od tri tisuće naših čitatelja reklo je što misli o mogućem plasmanu Marka Bošnjaka na Eurosongu!

Pogledaji ovo Celebrity Skandal uoči početka Eurosonga: Hakeri objavili snimke koje nisu trebale procuriti!

Pogledaji ovo Celebrity Fanovi Eurosonga plaču zbog ovog nastupa!

Pogledaji ovo inMagazin Bošnjaku nitko ne predviđa uspjeh na Eurosongu, ali neki misle da bi mogao iznenaditi!

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte raspored nastupa u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga!